Polis Adem\'e Yeni Ev

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Kırıkkale'de çıkan yangın sebebiyle evsiz kalan "Polis Adem" lakaplı zihinsel engelli Adem Ceyhan ve ailesi, yeni evlerine kavuştu. Yangın sonrası inşa edilen ev, aileye yeniden sıcak bir yuva oldu.

Kırıkkale'de "Polis Adem" olarak tanınan zihinsel engelli Adem Ceyhan ve ailesi, yaklaşık 75 gün önce çıkan yangında evini kaybetmişti. Yangının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Halil Öztürk'ün girişimleriyle başlatılan çalışmalar, Kırıkkale Valiliği'nin koordinasyonunda hızla tamamlandı. AFAD İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen 120 metrekare 4+1 ev, düzenlenen törenle aileye teslim edildi. Selim Özer Mahallesi'nde ikamet eden Adem Ceyhan ve ailesi, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Devletimiz, ecdadından aldığı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket etmektedir. Bu şiar çerçevesinde, polis Adem ağabeyimizi ve ailesini mağdur etmemek adına, başta Sayın Milletvekilimizin girişimleriyle AFAD'tan bir meblağ çıkarıldı. Ancak bu miktar, binanın donatılması için yeterli değildi. Sağ olsun, Sayın Milletvekilimiz, Kırıkkale'nin her türlü derdinde yanımızda dimdik duran bir ağabeyimizdir. Biz 600 bin lira çıkarttık, ancak burası belki de 3 milyona mal oldu. Kendisi, iş insanlarından katkı sağladı. Allah ebeden kendilerinden razı olsun. AK Parti İl Başkanımızdan da razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2,5 ayda Ceyhan ailesini yeni evine yerleştirdiklerini anlatan MHP Milletvekili Halil Öztürk ise, "Evi yanan, ailesiyle birlikte yaşayan polis Adem ağabeyimiz ve diğer iki engelli vatandaşımız olduğunu öğrendik. Bunun üzerine Sayın Valimiz ile temas kurduk ve hayırsever vatandaşlarımızla beraber buraya yeniden ev yapılmasına karar verdik. Ben de bizzat takip ettim. 2,5 ay içinde, kış gelmeden, evindeki eşyalarla birlikte polis Adem ağabeyimizi, ağabeyini ve yengesini buradaki evine yerleştirdik. Burada emeği geçen Kırıkkale Valimizden ve hayırseverlerden Allah razı olsun. Nerede yardıma ihtiyaç duyan birisi varsa, ben de milletvekili olarak onların yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Adem ağabeyimizin evi hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE