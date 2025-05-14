Polisten Şemsiye ile Destek

Erzurum'da trafik kazası sonrası yaralanan kız çocuğuna ambülans gelinceye kadar yağmurda ıslanmasın diye şemsiye tutan ve onunla sohbet eden Polis Memuru Samet Arslan Türkiye'nin yüreğini ısıtmıştı.

Devriye görevi esnasında Yakutiye İlçesi Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazaya yakın bir yerde bulunan ekibin içindeki Polis Memuru Emin, hemen yol kenarında acı ile kıvranan yaralı Sukeyna Örs'ün (15) yanına gitti. Önce yaralı kızın durumunu soran ve sağlık ekibine bilgi veren Polis Memuru Samet Arslan, kaldırım kenarında acı çeken Sukeyna Örs yağmur altında ıslanmasın diye hemen çevreden bir şemsiye istedi. Dakikalarca yaralı kızla sohbet eden Polis Memuru Samet Arslan, birkaç kez de kızın babasıyla telefonla görüştürdü ve onu rahatlatmaya çalıştı. Çevreden geçen bir vatandaşta o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler bir anda Türkiye'nin adeta yüreğini ısıttı. Polis memurunun şevkatli ve samimi davranışı güzel yorumlarla takdir edildi. Kaza sonrası ambülans ile Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırılan Sukeyna Örs gerekli kontroller ve muayeneden sonra taburcu edildi.

"Hem korku hem de acı içindeydim"

Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Sukeyna Örs, sabah saatlerinde staj yaptığı otele gitmek için evden çıktı. Mumcu Caddesi'nde bir aracın çarptığı Sukeyna Örs kaldırımın kenarına yığıldı. Bu esnada oradan geçen polis devriye ekipleri hemen kızın yardıma koştu. Ekipten polis memuru Sukeyna Örs, kuvvetli yağış altında ıslanan ve hareket edemeyen kıza çevreden bir şemsiye bularak ıslanmasına engel oldu. Sukeyna Örs o anları anlatırken, "Polis abime teşekkür ederim. Hem korku hem de acı içindeydim. Sağ olsun bana şemsiye tuttu, halimi sordu ve hemen babamla görüştürdü. Çok iyi bir insandı ve bana moral verdi" dedi. Sukeyna Örs'ün babası Metin Örs'te kızına kaza sonrası yardımcı olan ve ıslanmaması için şemsiye tutan polis memuruna teşekkür etti.

"Türk polisinin yapması gerekeni yaptım"

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi çalışan Polis Memuru Samet Arslan ise kazanın kendilerine çok yakın bir yerde meydana geldiğini ifade ederek, "Çok şiddetli bir yağış vardı. Hemen çevreden bir şemsiye bulduk ve kızımızın daha fazla ıslanmaması için gayret gösterdik. Beli ve kolunda ağrısının olduğunu söyledi, ben de yanlış bir hareket yapmamak adına kıpırdamaması gerektiğini söyledim. Ambülans gelinceye kadar hem sohbet ettim hem de ara ara babasıyla telefon ile konuşturdum. Bir Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık. O kızımızın iyi ve sağlıklı olması sevindirdi" şeklinde konuştu. - ERZURUM