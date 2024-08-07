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Ardahan'ın Posof ilçesinde asfalt yapılamayan caddeler betonla kaplanıyor.

Posof İlçe belediyesince ilçe merkezindeki caddeler asfalt yapılamadığı için beton dökülüyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle asfalt yapılamayan ilçede beton dökülen yollar vatandaşlar için de mağduriyet oluşturuyor. İlçede trafik güçlükle sağlanırken vatandaşlar uzun süren çalışmaların bir önce tamamlanmasını istiyor. - ARDAHAN