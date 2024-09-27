Preveze Deniz Zaferi Kutlandı

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Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin boğazdan geçişi ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL