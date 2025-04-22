Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

Geniş Video İzle

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gül cenazer namazında Hulusi Akar, Beşir Atalay ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile saf tuttu.

22.04.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı olan tanınmış tıp doktorlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu dün hayatını kaybetti. Satoğlu için bugün İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÜL, AKAR VE ATALAY AYNI SAFTA

Cenazeye merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yeğeni 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyasiler ve Kestanepazarı Vakfı üyeleri katıldı.

Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Urla ilçesine götürüldü.

Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu
Abdullah Gül\'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay\'la saf tuttu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Beşir Atalay, Abdullah Gül, Hulusi Akar, Ahmet Tahir, Politika, 3-sayfa, Sağlık, izmir, Yerel, Urla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuna Han:
    sanırım sıralı ölüm var ekp de 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:49:12. #7.11#
SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement