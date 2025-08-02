Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC Vatandaşlığı Aldı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ı vatandaşlığa kabul etti. Bakanlar Kurulu'nun kararı, 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sancar, Türkiye ve ABD'den sonra 3. vatandaşlığını almış oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yakın dostu olan Aziz Sancar, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor. Sancar, daha önce üzerinde "KKTC tanınmalıdır" yazılı bir tişört giymiş, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

Sancar, DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü. - LEFKOŞA