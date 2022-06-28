Prof. Dr. Görür: "Adana'da zemin çürük, depremde risk büyük" - Son Dakika
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Prof. Dr. Görür: "Adana'da zemin çürük, depremde risk büyük"

28.06.2022 09:53
Prof. Dr. Görür: "Adana'da zemin çürük, depremde risk büyük"

Ünlü deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın deprem potansiyeli yüksek bir il olduğunu söyledi.

Ünlü deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın deprem potansiyeli yüksek bir il olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, 27 Haziran 1998 Ceyhan-Adana depreminin 24. yıldönümü nedeniyle bir panele katılmak üzere bulunduğu Adana'da, CHP Adana Milletvekili, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin'le yaptığı görüşmede Adana'nın zemininin çürük olduğuna dikkat çekti. Özellikle sıfır ila otuz metre derinliğinde, yapıların oturduğu derinliklerdeki zeminin çürüklüğüne işaret eden Prof. Dr. Görür, çürük yapının deprem zararlarını, deprem etkisini artıracağını belirtti.

Adana'nın çok bilinçli olarak depreme hazırlanmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, "Depreme hazırlanmanın tek yolu; önce Adana'da ciddi bir mikro bölgeleme çalışması yapıp ondan sonra Adana'nın bütün bileşenlerini, halkını, altyapısını, yapı stokunu, çevresini ve ekonomisini deprem güvenlikli hale getirecek önlemleri, hazırlıkları yapmak ve riski azaltacak eylemlerde bulunmaktan geçer" dedi.

Türkiye'deki bütün deprem kuşaklarında yer alan yerleşim alanlarının çoğunlukla deprem güvenli olmadığını, fay hatlarında yaşayan milyonlarca insanın can güvenliğinden yoksun yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Görür, "Ama Adana için bir şeyler söylemek gerekirse; Adana tektonik itibariyle, Afrika ve Arap levhasının Anadolu levhası üzerinde ama hem Arap hem de Afrika levhasına yakın bir yerde. Dolayısıyla Doğu Anadolu sınır fayının yakınında. O nedenle deprem potansiyeli yüksek olan bir yer Adana ilimiz. Depremin tekerrür periyodu, tekrarlanma, yenilenme alanı oldukça uzun. Çünkü Anadolu levhasının hızı da düşük. Dolayısıyla 7 ve üzeri depremler 500 veya daha fazla senede bir gelir ama ne zaman gelirse gelsin halkımız için büyük bir tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Şevkin'in, "Ama deprem olacak diyorsunuz" çıkarımına şöyle cevap verdi:

"Deprem muhakkak olacak ve Ceyhan fayı da asıl Doğu Anadolu fayının küçük bir dalı. Asıl büyük deprem Adana için söz konusu olan Yumurtalık ile Osmaniye arasında uzanan Kahramanmaraş Türkoğlu'na kadar giden fay uzunluğudur. Bu fay 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Adana'nın zemini de maalesef çürük bir zemindir. Adana çok bilinçli olarak depreme hazırlanmalıdır. Önce Adana'da ciddi bir mikro bölgeleme çalışması yapıp ondan sonra Adana'nın bütün bileşenlerini, halkını, altyapısını, yapı stokunu, çevresini ve ekonomisini deprem güvenlikli hale getirecek önlemleri, hazırlıkları yapmalı ve riski azaltacak eylemlerde bulunulmalıdır. Bu iş çok ciddi ve önemli. Hafife almamak lazım. Deprem olmadı diye 'bizi hiç bulmayacak' dememek lazım. Gerçekten Adana ciddi bir deprem kentidir." - ADANA

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Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Naci Görür, Deprem, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Görür: 'Adana'da zemin çürük, depremde risk büyük' - Son Dakika

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