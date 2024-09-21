Prof. Dr. Mustafa Karataş\'ın Annnesi Defnedildi

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın annesi Ayşe Karataş'ın cenaze namazı Karabük'te kılındı.
Karabük Yüzüncü Yıl Mahallesi Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökçek, Eski Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Kardemir Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve camii cemaati katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. Anne Ayşe Karataş'ın cenazesi Karabük köyü mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
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