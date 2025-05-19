Prof. Dr. Nimet Yıldırım'a Onur

Prof. Dr. Nimet Yıldırım'a büyük onur

Çalışmaları ve eserleriyle Türkiye ile İran arasında köprü oldu

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran'ın en önemli akademik bilim kurulu üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Bilim Kurulu Üyeliği'ne bilim kurulu üyelerinin tamamının oylarıyla oy birliği ile seçildi. Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi bilim kurulunun 13. 05. 2025 tarihinde bilim kurulu üyeliği onaylanan Yıldırım, başkent Tahran'a davet edilerek kurul üyelerinin tamamının bulunduğu toplantıda kendisine kurul üyeliği kararına yer veren belge Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Ğolamali Haddad Adil tarafından resmi törenle verildi.

İşte o akademik kurulun kararı

"Sayın Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi tüzüğünün 6. maddesi uyarınca, Fars Dili ve Edebiyatı Şurası'nın 1403/9/5 tarihli 483. toplantısında oybirliği ile, "bilim, edebiyat ve kültür" alanlarındaki seçkin ve yüksek konumunuzdan, Fars dili ve edebiyatının gelişmesi ve yücelmesindeki çabalarınız ve katkılarınızdan dolayı kadirşinaslık göstergesi olarak sizi "Bilim Kurulu" üyesi olarak seçmiştir. Sağlığınızın ve başarınızın devamını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Ğolamali Haddad Adil"

" İnsan için ancak çabasının karşılığı vardır"

Yıldırım törende bir konuşma yaparak İran İslam Cumhuriyeti Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Ğolamali Haddad Adil'e, akademi kurullarının bütün bilim adamları ve üyelerine kendisine farklı bilim dallarında bilgelerden oluşan böyle yüksek bir kurulda yer vermeleri ve böyle bir makama layık görmelerinden dolayı şükranlarını sundu ve şunları söyledi: "Fars dili ve Edebiyatı alanında dost ve komşu iki ülkenin ortak kültürleri ve edebiyatları konusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız daha da artarak devam edecek, bilimsel kurulların çalışmalarında çabalarının artarak sürecek. İnsan için ancak çabasının karşılığı vardır. Görevinin bilincinde samimiyet, özen ve sabırla çalışmak, ortaya koyduğu çalışmalarıyla sınırları aşarak uluslararası bilim dünyasında takdire şayan görülmek hem ülkem hem şehrim hem de üniversitem adına oldukça sevindirici.