Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Deprem Konusunda Turgutluluları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Deprem Konusunda Turgutluluları Bilgilendirdi

10.03.2023 20:40

Turgutlu Belediyesi'nin davetiyle ilçeye gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem kuşakları ve Turgutlu'nun fay hatları konusunda yurttaşlara bilgiler aktardı.

Turgutlu Belediyesi'nin davetiyle ilçeye gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem kuşakları ve Turgutlu'nun fay hatları konusunda yurttaşlara bilgiler aktardı.

Turgutlu Belediyesi deprem bilimci, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ı ağırladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, söyleşi öncesinde Turgutlu'yu gezerek rapor hazırladı. Prof. Dr. Ercan, Turgutlu hakkındaki izlenimlerini, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve teknik personelin katıldığı toplantıda paylaştı.

Toplantının ardından "Türkiye'nin Deprem Kuşakları ve Turgutlu'nun Fay Hatları" başlıklı söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ercan, katılımcılara Türkiye'nin depremselliği ve Turgutlu'daki binaların yapısı hakkında bilgi verdi. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa çok sayıda Turgutlulu katıldı. Program soru-cevap ve imza bölümünün ardından sona erdi.

KİTAP GELİRLERİ DEPREMZEDE AİLELERE ULAŞTIRILACAK

"Türkiye'nin Deprem Kuşakları ve Turgutlu'nun Fay Hatları" başlıklı söyleşi ve imza günü programında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın 'Korkma' kitabının gelirleri depremzede ailelere ulaştırılmak üzere toplandı.

"SARSINTI SÜRESİ NE KADAR UZARSA YIKIMDA O KADAR FAZLA OLUR"

Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Ercan, Turgutlu'da olası bir depremde çok sarsıntı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Turgutlu'da en çok 7 şiddetinde bir deprem olmasını, aşağı yukarı 35 saniye sürmesini bekliyorum. Turgutlu'yu söyleşi programından önce gezme fırsatım oldu. Beğendiğim ve beğenmediğim yapıları gördüm. Turgutlu'daki evlerin çatıları var, bu güzel bir olay. Çatının olması gerekiyor. Balkonların çoğu içerlikli bu da güzel bir olay, çıkma balkonlu evler depremde ilk yıkılır. Kentte, yapı temel derinliği 80 cm ile 1 metre arasında yapılar gördüm. Bunlar intihar evler, bu binaların bir an önce saptanması gerekiyor. Deprem ne kadar büyük olursa sarsıntının süresi de o kadar olur. Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkımda o kadar fazla olur."

"İMAR KONUSUNDA GÖSTERDİĞİMİZ HASSASİYETİ BÜTÜN TURGUTLU HALKI BİLİYOR"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaşanılan deprem felaketlerinden sonra ruhsat verme işleminin yavaşlatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Deprem maalesef dünya coğrafyasının bir gerçeği olarak sürekli insanoğluna acılar yaşatmış ama maalesef insanoğlu da depremden ders almamış, almamaya da devam ediyor. 6 Şubat depremi olduktan sonra oradaki yaraları sarmaya, canlarla acıları paylaşmaya, üzerimize düşen vazifeleri gerçekleştirmek için bölgeye iki defa gittim. 2019 yılında göreve geldikten sonra imar konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti bütün Turgutlu halkı biliyor. Biliyorsunuz birçok sıkıntılar yaşandı imarda ama ne kadar haklı olduğumuzu bu depremden sonra özellikle gördük. Depremden sonra hemen meclisi topladık, bir deprem komisyonu kurduk. Çok hızlı adımlar atıyoruz, çok hızlı tedbirler alıyoruz. Bu son depremden sonra inşaat ruhsatı vermeyi yavaşlattık. Teknik olarak doğru tedbirler alındığında yine ruhsat vermeye devam edeceğiz Deprem konusundaki hassasiyetimizi göstermek ve herkesi bilinçlendirmek için dünyanın tanıdığı bir bilim insanı olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hocamızı davet ettik. El birliğiyle depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü bilerek bu süreci birlikte yaşayacağız."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Deprem Konusunda Turgutluluları Bilgilendirdi - Son Dakika


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