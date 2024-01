Prof. Dr. Recep Akdağ, ETSO Başkanı Saim Özakalın\'ı ziyaret etti

Önceki dönem Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Beraberinde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Aydın Bozkurt ve iş insanı Cafer Burucu ile birlikte ETSO'ya gelen Prof. Dr. Akdağ, yönetim kurulu salonunda Başkan Özakalın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Özakalın'ı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinden dolayı bir kez daha tebrik eden Prof. Dr. Akdağ ziyaretinde, şehrin sorunlarının gündeme taşınması ve çözümünde ETSO'nun etkinliğinden söz etti. Erzurum'un kalkınmasında lokomotif olacak sektörlerin başında sanayi, ticaret ve hayvancılık geldiğini ifade eden Prof. Dr. Akdağ, bunların akabinde de kış turizmi ve sağlık turizmi ile eğitim ve hizmet sektörlerinin geldiğini vurguladı. Sanayileşme olmadan zenginleşmenin olmayacağını kaydeden Akdağ, "Şehrimizin sanayileşmesi, gelişip, kalkınması adına her zaman ETSO ile istişarelerde bulunup, faydalı çalışmalar yürüttük. İş dünyamızı temsil eden ve sahanın nabzını çok iyi tutan ETSO Yönetimi, şehrimiz için yapılması gereken her türlü çalışmanın içinde yer almaktan, esnafın, tüccarın, iş dünyasının ve çalışma hayatının sorunlarını gündeme getirip çözüm aramaktan hiçbir zaman geri durmuyor. Bu sebeple Sayın Başkan'ın nezdinde Oda yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özakalın; "Her zaman taşın altına elini koyan bir kurumuz"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ETSO olarak Erzurum'un geleceği adına her zaman taşın altına elini koyan, yükünü omuzlayan bir kurum olma şiarıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Özakalın, "Odamızın, her türlü çalışmasında Sayın Bakanımızın yakın desteğini gördük. Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması için yürüttüğümüz çalışmalardan, 2. OSB'nin bir an önce hayata geçirilmesine ve Odamız Vakfı'nın çalışmalarına kadar her konuda kendisinden büyük destek aldık. Yaptığımız istişarelerde de daima Sayın Bakanımızın tecrübelerinden faydalandık. Bu vesileyle Odamız adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmasında, 2. OSB'deki çalışmaların son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Özakalın, "Şu anda 3. Etap alanda 260'ın üzerinde yatırımcımızın arsa tahsis talebi bulunuyor. 3. Etabın 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki birinci kısmındaki 73 parselin önemli kısmının tahsisi yapıldı. Hali hazırdaki arsa taleplerini karşılayabilmemiz için Milli Savunma Bakanlığı'na ait ikinci kısmın da 3. Etaba dahil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu alanı da 2. OSB'mize kazandırırsak arsa tahsis taleplerini karşılama anlamında büyük bir sorunu çözmüş olacağız. Ayrıca 1. ve 2. Etap alanda güneş enerji santrali (GES) kurma çalışmalarımız da bütün hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Hızlı tren ve kalkınma yolu projelerinin takipçisiyiz"

Ziyarette, 'Hızlı Tren Projesi' ve 'Kalkınma Yolu Projesi' gibi Erzurum için iki önemli projeyle ilgili süreci de yakından takip ettiklerini hatırlatan Başkan Özakalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük önem verdiği bu projelerin kazanımlarından Erzurum'un en üst seviyede faydalanması için şehrimizin idarecileri, siyasi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte her türlü gayretin içerisinde olacağız" dedi.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Akdağ ve beraberindekilere tadilattan geçirilen hizmet binasının 3. ve 4. katlarını gezdiren Başkan Özakalın, Prof. Dr. Akdağ'a ETSO bünyesinde faaliyete geçen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin (ETSOTAM) yürüteceği faaliyetler ve diğer yeni oluşturulacak hizmet birimleriyle ilgili bilgiler verdi.

Özakalın ziyarette ayrıca Prof. Dr. Akdağ'a Erzurum'un ticaret tarihi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihinin kaleme alındığı, 'ETSO Tarihi' isimli kitabı hediye etti. - ERZURUM