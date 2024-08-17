Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim

Geniş Video İzle

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, palamut avlamak için küçük balıkların nesillerinin devamını sağlamak için 15 gün, 1 ay daha beklenmesi gerektiğini belirtti.

17.08.2024 01:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Samsun: "Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim"

SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Osman Samsun, amatör balıkçıların palamutları küçük dönemde avlamamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Samsun, palamutların 750 grama yaklaştığı zaman avlanması gerektiğini belirterek, "Habercisi olan palamut balığı artık halkımızla buluşmak için kendini gösterdi. Çingene palamudu olarak bilinen yaklaşık 250 gram ağırlığındaki balıklar 15 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar resmi yasal prosedürler çerçevesinde serbest. Küçük balıkçılarımız, amatör balıkçılarımız çapari ve diğer ağlarla bu balığı yakalamaya başladılar. Üniversiteli bir akademisyen olarak insanlarımıza bir uyarımız, bir dikkat çekimimiz olacak. Palamut balığı çok hızlı büyüyen bir balık. Her yağmurda yaklaşık 250 gram olan balıklar bir hafta içerisinde yaklaşık 400 grama kadar ulaşabilmektedirler. Bir ay sonra ise yarım kilogram ağırlığına ulaşabilme potansiyeli olan balıklardır bunlar. Eskiden yağmurlar çok hızlı yağdığı için ve düzenli yağdığı için karalardan gelen plakton dediğimiz besin maddeleri bu balıkların hızlı büyümelerini, kondisyon faktörü dediğimiz meslek durumlarını yukarıya çekmek konusunda olumlu etki yapıyorlardı. Ancak, küresel ısınma nedeniyle biliyorsunuz şu an dünyadaki, atmosferdeki en yüksek rekor düzeydeki ısıya ulaştık. 15-17 santigrat Türkiye'de ilgili bakanlığımız açıkladığına göre bizim bir ilçemizde 45.9 santigrat derece olarak açıklandı. Yani sıcaklık balıkların göçünü, büyümesini de maalesef olumsuz olarak etkiliyor. İşte, bu nedenle küçük balıkların nesillerinin devamını sağlayabilmek için 15 gün daha bekleyelim. Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense, 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Samsun, Sinop, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 03:15:49. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement