Prof. Dr. Uğur Özgöker: ABD Derin Devlet Tarafından Yönetiliyor

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ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Prof. Dr. Uğur Özgöker önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin derin devlet tarafından yönetildiğini belirten Özgöker, ABD başkan adaylarının yarıştığı Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

Küresel ve yerel politikada önemli bir etkisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerine sayılı günler kalırken uzmanlar seçimi yüksek ihtimalle Donald Trump'ın kazanacağını ifade ediyor. Seçim sonuçlarının ardından Türkiye - ABD ilişkileri ve küresel politikanın ne yöne evrileceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Türkiye'nin ABD ve dünya politikasında stratejik açıdan önemli bir yerinin olduğunu ifade ederek kim seçilirse seçilsin, ABD'nin Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak durumunda olduğunu vurguladı. ABD'nin derin devlet tarafından yönetildiğini sözlerine ekleyen Özgöker, 250 senelik makro politikalarının değişmeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Establishment (Müesses Nizam) dediğimiz yerleşik bir düzen var. Kim başkan olursa olsun, o yerleşik düzen Amerika'yı idare eder. Kimdir bu yerleşik düzen; biz buna 'Amerikan Derin Devleti' diyoruz. Üçlü bir sac ayağı vardır. Birinci ayağında Pentagon vardır. Pentagon askeriyedir. İkinci ayağı istihbarat yani gizli servis. Üçüncü ayağı ise Siyonist ve Evangelist sermayedir. Amerika'da çift parti sistemi vardır. Demokrat Parti, Cumhuriyetçi parti. Ama Amerika'yı asıl müesses nizam idare eder. Müesses nizam içerisinde bu sac ayakları politikaları belirler. Fakat Amerikan başkanları kukla mıdır? O kadar da değil. Çünkü başkanlar danışmanlar ordusuyla seçilir. Halk tarafından başkanla birlikte başkan yardımcısı da seçilir. Amerika'da yürütme başkandadır. Dolayısıyla o müesses nizam, genel makro politikaları belirler. İktisadi, siyasi, uluslararası politikaları belirler. Yönlendirmede, başkanların söylemlerinde danışmanları etkilidir. Başkanları kukla olarak da göremeyiz. Başkanlarda birtakım politikalara etki ediyor fakat, Amerika'nın 250 senelik makro politikaları değişmez, müesses nizam belirler" dedi.

"Cumhuriyetçilerin kazanmasını tercih ederim"

ABD'de seçime giren Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti hakkında bilgiler veren İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak Cumhuriyetçilerin, Türkiye açısından daha yararlı politikalar izleyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Özgöker, "Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti, milli manevi değerlere daha çok önem veriyor. Dini değerlere daha çok referans veriyor. Daha çok zenginlere, esnaflara, çiftçilere, orta kesime sesleniyor ve coğrafi olarak da Amerika'nın ortasına hitap ediyor. Demokratlar ise daha çok beyaz yakalılara, yönetici kesime, daha üst eğitim seviyesine, daha laik, dini referanslara önem vermeyen bir yapıdır. Demokrat Parti, doğu kıyısı ve batı kıyısını alır. Orta kısmı tamamen Cumhuriyetçiler alır. Cumhuriyetçiler daha çok iç politikaya, milliyetçiliğe, Hristiyanlığa, Protestanlığa önem verirler. Demokratlar, insan hakları, kültür, sanat, eğitim gibi alanlara daha çok önem verirler. Cumhuriyetçiler bize muzahir olmuşlardır. Ambargoyu demokratlar koymuşlardır. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetçiler ambargoyu kaldırmışlardır. Çünkü Cumhuriyetçiler Amerika'nın milli menfaatlerini daha çok önem verirler. Türkiye, çok stratejik konumda. Amerika'nın milli menfaatleri için çok hayati bir konumda. Amerika'nın çıkarları açısından, stratejik baktığı için, biz Cumhuriyetçileri her zaman tercih ederiz. Cumhuriyetçiler de her zaman Türkiye'nin stratejik önemini ön plana çıkardılar. Ben Cumhuriyetçilerin kazanmasını tercih ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL