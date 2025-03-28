Protokolden şehitliklere bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Protokolden şehitliklere bayram ziyareti

Protokolden şehitliklere bayram ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

28.03.2025 18:48  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Hava ve Polis Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü İrfan Açık da dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Musa Işın, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Protokolden şehitliklere bayram ziyareti - Son Dakika

Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Protokolden şehitliklere bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement