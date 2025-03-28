Protokolden şehitliklere bayram ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Hava ve Polis Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü İrfan Açık da dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA