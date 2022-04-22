Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi - Son Dakika
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Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi

22.04.2022 10:20
Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi

İzmir'de Radikal Okulları, eğitim camiasının emekçileriyle iftar yemeğinde buluştu.

İzmir'de Radikal Okulları, eğitim camiasının emekçileriyle iftar yemeğinde buluştu. Eğitimcilere hitap eden Radikal Eğitim Kurumlarının Kurucusu Erdal Avcı, "Sizler gençlerimizi zorlu pandemi süreçlerine rağmen eğittiniz. Gençlerimize, evlatlarımıza verdiğiniz emek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Radikal Okullarının Bornova yerleşkesinde düzenlenen iftar yemeğine Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve eğitimciler katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumlarının Kurucusu Erdal Avcı, "Yaşanan anların birçoğu hafızamızda kalmaz. Birçoğunu unutmak için çalışırız. Asla unutmayacağımız ve unutamayacağımız özel bir an için bir araya geldik. İftar programımızın fikir babası olan kıymetli başkanım Oktay Taşdemir'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Öğretmenlik mesleğine sahip çıkan, eğitimci kimliğini koruyan, eğitimci olmanın erdemini paylaşan ve büyüten bireylerin bir araya geldiği bir ailedir. Mevlana diyor ki; sen taş, kaya, mermer dahi olsan, eğer bir gönül sahibinin eline düşersen cevher olursun. Sizler gençlerimizi zorlu pandemi süreçlerine rağmen eğittiniz. Gençlerimize, evlatlarımıza verdiğiniz emek ve katkılarınızdan dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Radikal Okullarının açıldığı günden beri sosyal sorumluluk projelerine destek veren, sanatsal ve kültürel faaliyetleri destekleyen ve bu yönlü bireyler yetiştirmeye önem veren okul olduğundan bahseden Avcı, "Eleştirel düşünen; geleceğe her yönüyle hazır, yaşam boyu öğrenen, akılcı, cesur, çok yönlü, gelişime açık, ailelerine, topluma ve ülkesine karşı sorumlu Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı manevi ve milli yönü güçlü ülke ile dünya gerçeklerinin farkında olan aktif bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi
Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi

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Erdal Avcı, Bornova, İzmir, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi - Son Dakika


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