Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Büyük Final Çatak'ta Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Büyük Final Çatak'ta Yapıldı

19.07.2026 11:02  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları, 9 ilden 180 sporcunun katılımıyla sona erdi. Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu, ödül töreninde sporun birleştirici gücü vurgulandı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, Çatak'ta gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığının iş birliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonada 9 ilden 180 sporcu yarıştığı Türkiye Rafting Şampiyonası'nda büyük final Çatak'ta yapıldı.

Yarışmalar sonunda genel klasmanda Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Çatak Belediye Spor Kulübü ikinci, Sarsala Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Çatak Kaymakam Abdullah Sarı, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Sarı, "Spor kardeşliktir. Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Sayın Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür nice programlarda yeniden buluşuruz" dedi.

"GELEN TÜM EKİPLERİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAMAYA ÇALIŞTIK"

Yozgat Çekerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Eraslan ise aslen Van Çataklı olduğunu, burada en iyi şekilde ağırlandıklarını belirterek, "İlçemizde yapılan bu turnuva bizim için büyük bir gurur oldu. Parkur çok güzel, insanlar çok misafirperverdi. Gelen tüm ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda burada bir Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenmesini görmek isteriz" diye konuştu.

Rize Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Raşitoğlu, Rize'den 7 takımla şampiyonaya katıldıklarını ifade ederek, "Altı takımımızla şampiyon olduk. Çatak Nehri bize çok hırçın gelmedi, oldukça akışkan ve güzel bir parkurdu. Rakım bizi biraz zorladı ama şampiyon olarak ayrılmayı başardık. Seneye de burada düzenlenecek şampiyonada yeniden yarışmak istiyoruz. Tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Türkiye, Yerel, Yaşam, Çatak, Rize, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Büyük Final Çatak'ta Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:27:51. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Büyük Final Çatak'ta Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.