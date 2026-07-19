Haber: İshak KARA

(VAN) - Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, Çatak'ta gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığının iş birliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonada 9 ilden 180 sporcu yarıştığı Türkiye Rafting Şampiyonası'nda büyük final Çatak'ta yapıldı.

Yarışmalar sonunda genel klasmanda Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Çatak Belediye Spor Kulübü ikinci, Sarsala Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Çatak Kaymakam Abdullah Sarı, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Sarı, "Spor kardeşliktir. Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Sayın Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür nice programlarda yeniden buluşuruz" dedi.

"GELEN TÜM EKİPLERİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAMAYA ÇALIŞTIK"

Yozgat Çekerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Eraslan ise aslen Van Çataklı olduğunu, burada en iyi şekilde ağırlandıklarını belirterek, "İlçemizde yapılan bu turnuva bizim için büyük bir gurur oldu. Parkur çok güzel, insanlar çok misafirperverdi. Gelen tüm ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda burada bir Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenmesini görmek isteriz" diye konuştu.

Rize Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Raşitoğlu, Rize'den 7 takımla şampiyonaya katıldıklarını ifade ederek, "Altı takımımızla şampiyon olduk. Çatak Nehri bize çok hırçın gelmedi, oldukça akışkan ve güzel bir parkurdu. Rakım bizi biraz zorladı ama şampiyon olarak ayrılmayı başardık. Seneye de burada düzenlenecek şampiyonada yeniden yarışmak istiyoruz. Tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.