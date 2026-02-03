Demirci'de yürekler minik Kerem için birleşti - Son Dakika
Demirci'de yürekler minik Kerem için birleşti

Demirci'de yürekler minik Kerem için birleşti
03.02.2026 14:07  Güncelleme: 14:11
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Rahmi Kerem Keskin için hayır etkinliği düzenlendi. Baba Uzman Dr. Haluk Keskin'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, yerel halk destek vererek bağış kampanyalarına katkıda bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Devlet Hastanesinde Dahiliye Hekimi olarak görev yapan Uzman Dr. Haluk Keskin'in Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki oğlu Rahmi Kerem Keskin için hayır etkinliği düzenlendi.

Manisa Valiliğinden bağış izni alınan Rahmi Kerem Keskin adına çeşitli kurum ve kuruluşlarca bağış kampanyaları sürdürülürken, ilçe halkının desteğiyle Akıncılar Düğün Salonu'nda 3 gün sürecek hayır etkinliği organize edildi.

Yaklaşık 10 ay önce oğluna hastalık tanısı konduğunu kaydeden Baba Haluk Keskin, "Demirci Devlet Hastanesinde 9 yıldır görev yapıyorum. 10 ay önce oğluma Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Bu hastalık ile ilgili 2 milyon 900 Bin dolarlık yurtdışında umut vaat eden bir tedavi var. Manisa Valiliğine bağış kampanyası için başvurduk. 9 yıldır görev yaptığım bu güzide ilçenin halkı ve yöneticileri Allah razı olsun yanımızda oldular. Bugünde oğlum için hazırlanan hayır etkinliği düzenlendi" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ercan Başoğul ise, "Devlet Hastanemizde ilçemize 9 yıldır hizmet veren Dahiliye Hekimimiz Uz. Dr. Haluk Keskin'in kıymetli evladı Rahmi Kerem için ilçe halkı güzel bir hayır etkinliği düzenlendi. Demircili olarak kabul ettiğimiz doktorumuzun evladı için yardım toplanacak. Halkımızın büyük bir özveri gösterdi. Akıncılar düğün salonunun yanı sıra ilçenin farklı noktalarında da çeşitli bağış kampanyaları yapılıyor." şeklinde konuştu.

Hayır etkinliğinde giyim, gıda ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan gözlemeler satışa sunuldu. Vatandaşlar alışveriş yaparak ve oluşturulan bağış sandığına katkıda bulunarak kampanyaya destek verdi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ercan Başoğul da etkinliği ziyaret ederek desteklerini sundu.

Başkan Kara, etkinlikte gönüllü olarak görev alan kadınlara karanfil ve çiçek takdim ederek teşekkür etti. Üç gün sürecek hayır etkinliğinden elde edilecek gelirin tamamının Rahmi Kerem Keskin'in bağış hesabına aktarılacağı ve tedavisinde kullanılacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

