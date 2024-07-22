- Ralli pilotları Gemlik'te rüzgar gibi esti

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BURSA - AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Şahintepe Tırmanma Yarışı, 20-21 Temmuz tarihleri arasında Gemlik Belediyesi'nin katkılarıyla Şahintepe'de tamamlandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yarışların önümüzdeki yıllarda devam edeceğini ifade etti.

2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 7.2 kilometre uzunluğundaki ve üç çıkış üzerinden koşulan Şahintepe Tırmanma Yarışı'nda 5 ayrı kategoride 43 pilot mücadele etti. 6 kadın pilot da gaza bastı. Toplamda üç çıkış üzerinden koşulan parkurda; kategori 1'de Atış Motorsport'tan Citroen Saxo arabasıyla Mehmet Gökseven 1. olurken, Ford Fiesta R1 aracıyla Faruk Sayın 2., Renault Clio aracıyla Fırat Çakar 3. basamakta podyuma çıktı. Kategori 2'de, Atış Motorsport'tan Engin Apaydın Ford Fiesta R2 ile 1. yine aynı takımdan Serdar Kaan Yalçın Fiat Palio S1600 aracıyla 2. ve yine Atış Motorsport'tan Metehan Üstünkarcı Renault Clio Rally5 arabasıyla 3.'lük elde etti.

Kategori 3 ise kıyasıya rekabete şahit oldu. Atış Motorsport'tan Yıldıray Demircioğlu Peugeot 208 Rally4 aracıyla 1., yine aynı takımdan Murat Soyçapur Renault Clio R3 arabasıyla 2. ve Ford Fıesta Rally 4 aracıyla ise Burak Dalkılıç 3. sırada yer aldı.

Kategori 4'te ise Atış Motorsport'tan Burak Başlık, 00: 03: 49,30 zamanıyla 1. olurken, aynı zamanda Şahintepe Tırmanma Pisti'nin çıkış zamanı rekorunu kırdı. Aynı kategoride GP Garage My Team takımından Mıtsubıshı Lancer Evo Ix aracıyla Cem Yalın 2. ve yine aynı takımdan Renault Clio Rally 3 aracıyla Sinan Soylu 3. olarak parkuru tamamladılar.

Kategori 5'te ise Ege Asal Motorspor'dan Bmw E6 320ı aracıyla Deniz Dursun 1., Mazda RX 8 aracıyla Bahadır Sevinç 2., Atış Motorsport'tan Ford Escort Mk2 aracıyla Çağlayan Çelik 3. sırada kendilerine yer buldu. En iyi takım ödülünü 5 kategorinin dördünde 1. olan Atış Motorsport aldı.

Dereceye giren sporculara Kumla İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle kupaları verildi. Kupa töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu organizasyonla Gemlik'in spor kenti olma iddiasını ortaya koyduğunu söyleyerek yarışların devam edeceğini ifade etti.