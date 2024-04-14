Ramazan Bayramı'nda Elazığ Otobüs Terminali'nde yoğunluk - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda Elazığ Otobüs Terminali'nde yoğunluk

Ramazan Bayramı\'nda Elazığ Otobüs Terminali\'nde yoğunluk

Ramazan Bayramı'nda seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Bayram tatili süresince pek çok vatandaş akrabalarını ziyaret etmek için Elazığ'a geldi. Bayram dönüşleriyle birlikte otobüsler tam kapasiteyle yola çıkarken, firmalar ek seferler düzenleyerek mağduriyetin önüne geçmeye çalışıyor. Yoğunluğun salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

14.04.2024 11:05
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Ramazan Bayramı'nda seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu.

Bayram sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde pek çok vatandaş şehirlerarası seyahat yaptı. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret etmek için Elazığ'a geldi. Tatilin bitmesi, bayram dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Oluşan talep esnafın yüzünü güldürürken, yoğunluğun salı gününe kadar süreceği bildirildi.

Bayram dönüşü nedeniyle oldukça yoğunluk olduğunu belirten firma yetkilisi Serdar Açıl, "Salı gününe kadar yoğunuz. Ondan sonraki süreçte normale biner. Sabah Mersin'den geldik ve yine geri gidiyoruz. Yarın mesai başladığı için tatil bitiyor. Tatil dönüşü olduğu için bugün daha yoğun. Yer bulamayanlar için Salı gününe sarkma da var. Bizim gittiğimiz ek sefer. Adana-Mersin tarafında 3 ek sefer var" dedi.

Otogarın kalabalık olduğunu söyleyen Muhammet Ali Demirtaş ise, "İlk olarak Urfa'ya gittim. Çok kalabalıktı zor yer buldum. Urfa'dan İzmir'e gittim. Orada da birkaç gün kaldıktan sonra tatil bitti, okullar açıldığı için dönüyorum. İzmir'den de Elazığ'a geldim ve buradan da Tunceli'ye geçeceğim. Yolculuk bayağı yordu. Çok yoğundu otobüs bulmakta çok zorlandık. Bugün de çok kalabalık, otobüslere baktım boşluk yok" diye konuştu.

Kızını uğurlayan Yılmaz Doğan ise, "Çok yoğunluk var. Kızım öğrenci onu gönderiyorum. Tatilde bayrama gelmişti ve şu an Erzincan'a gönderiyorum. Kızım 10 gün öncesinden bilet ayırmıştı. Onu da zar zor buldu. Şu an olsa hiç bilet bulamazdık" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Bayramı'nda Elazığ Otobüs Terminali'nde yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Elazığ Otobüs Terminali'nde yoğunluk - Son Dakika
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