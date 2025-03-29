Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Bungalovlar Yüzde 100 Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Bungalovlar Yüzde 100 Doldu

Ramazan Bayramı\'nda Karabük\'teki Bungalovlar Yüzde 100 Doldu

Karabük'ün Yenice ilçesindeki orman manzaralı Ihlamur Seyir Terasındaki bungalovlar, Ramazan Bayramı tatilinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla tatilcilerin yoğun ilgisini çekti. İşletme yöneticisi, müze ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle zenginleştirilen konaklama deneyiminin devam edeceğini duyurdu.

29.03.2025 10:37  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman manzaralı Ihlamur Seyir Terasındaki bungalovlarda doluluk oranı Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100'e ulaştı.

Yenice Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile 7 yıl önce hizmete açılan Ihlamur Terastaki bungalov evleri Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tatilcilerin rezervasyonlarını günler öncesinden yapması dolayısıyla seyirlik tepesi ve orman manzarası ile dikkat çeken bungalov evlerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Öte yandan bungalovlarda konaklayacak olan ziyaretçiler tesiste bölgenin doğa ve yaban hayatının zenginliğini göstermek amacıyla açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesini görme imkanı bulacak.

İşletme Müdürü Yaşar Çaylı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun arttığını belirterek, "32 bungalovumuzun tamamı birinci ve ikinci bayram doldu. Üç ve dördüncü günlerimizde yüzde elli civarında doluluk oranına ulaştık. Bundan tabii çok son derece memnunuz. Bu da bize cesaret veriyor. Yapılacak olan yatırımlarımızı da bize teşvik etmek açısından bizi heveslendiriyor açıkçası" dedi.

Ziyaretçilerin çoğunluğunun çevre illerden olduğunu ifade eden Çaylı, tesiste bungalovların yanı sıra müze ve 5 ile 7 metre yükseklikte iki salıncağın bulunduğunu söyledi.

Tesiste yapılan etkinliklerle alakalı bilgi veren Çaylı, "Onun dışında rehber eşliğinde isteyen müşterilerimize doğa yürüyüşleri yaptırıyoruz. Bitki tanıtımını ile ilgili görevli arkadaşlarımız var. Gelen tatilci arkadaşlarımıza dolu dolu günler geçirmelerini sağlayıp, ona göre ağırlıyoruz" diye konuştu.

Bir önceki yıla göre bungalovlarda konaklama oranını yüzde 100 artırdıklarını anlatan Çaylı, düzenledikleri reklam kampanyalarıyla tesisin tanıtılmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Konaklamaların gecelik kişi başı bin 500 TL olduğunu bildiren Çaylı, "Önümüzdeki yaz boyunca müşterilerimizi artırarak buradan sağlanan gelirle tesiste havuz gibi yatırımlar yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Etkinlikler, Yenice, Turizm, Emlak, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Bungalovlar Yüzde 100 Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:57:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Bungalovlar Yüzde 100 Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement