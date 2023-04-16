Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

16.04.2023 12:57

Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

BURSA - Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi son kez kurulan oto pazarında 1994 modelden her yaşa kadar araç bulunuyor. Bir ailenin binebileceği otomobilin 300 bin liradan başladığını belirten otomobil satıcısı, "Binilebilir bir araç 300 bin liradan başlar. İnsanlar bayram öncesi yaya kalmamak veya bayram tatili için araç almaya kalkıyorlar. Bayram sonrası ise satmaya çalışıyorlar. Kiralamak yerine almak isteyen aileler var. İnsanlar biraz da ticari düşünüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi - Son Dakika
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