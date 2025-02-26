Ramazan'da Protein Tüketimine Dikkat

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Ramazanda proteinli gıdalar daha çok tüketilmeli

DENİZLİ - Ramazan ayında kilo vermek amacıyla oruç tutulmaması, iftarda ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni Elif Topuz Ülkü, mutlaka sahura kalkmanın ve proteinli gıdaların daha çok tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni Elif Topuz Ülkü vatandaşların Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı. Vatandaşların mutlaka sahura kalmaları gerektiğini ya da gece yatmadan 2 saat öncesine yemek yemelerini belirten Dyt. Elif Ülkü, "Vatandaşların orucu kilo vermek amacıyla tutmalarını istemiyoruz. Zaten orucun amacı da çok farklı. Kilo vermek isteyen danışanlarımıza da bu Ramazan ayında belli başlı diyetler uyguluyoruz ve sağlıklı şekilde o dönemi takip ediyoruz. Oruç tutacak kişilerin muhakkak sahur yapması gerekiyor. Bu hususta da sahura mı kalkmalıyım yoksa gece yiyip yatsam olur mu, soruları çok geliyor. Bizler sahura kalkılmasını öneriyoruz. Yatmadan önce yiyip yatacak olanlara ise yatmadan iki saat önceden yemek yemelerini tavsiye ediyoruz" şeklide konuştu.

Sahurda ve iftarda beslenme

Sahurda kahvaltı tarzı beslenmeyi öneren ve iftarda da mutlaka protein içeren ana yemekler tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Ülkü, "Kahvaltı tarzı beslenme de hem tok tutuculuk artıyor hem sağlıklı içeriye sahip. Ramazan ayında kahvaltı öğünü kalktığı için gerekli vitaminleri alınması için kahvaltı tarzı sahur daha mantıklı oluyor. Sahurda peynir, yumurta gibi kaliteli proteinler, mevsim yeşillikleri, zeytin, ceviz gibi kaliteli yağlar ve tam tahıllı ekmek tercih edilmesi gerekiyor. Sahurda mutlaka su içilmesini istiyoruz. İftarda ise uzun soluklu bir açlık olduğu için, ilk orucu açarken hurma, zeytin ve ceviz gibi ürünlerden kişinin hoşuna giden yiyeceklerle orucunu açması gerekiyor. Sonra 5 dakika beklemesi ardından bir bardak su içtikten sonra çorbayla yemeğe başlamasını tavsiye ediyoruz. Bu 5 dakikalık bekleme sürecinde kişinin kan şekeri yerine geliyor ve tansiyonu dengeleniyor. Özelikle hızlı yemek yiyen kişilerde ortaya çıkan tıkanma hissi ortadan kalkmış oluyor. Çorbanın ardından etli, tavuklu bir yemek ana yemek tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Protein eksikliği yaşanmaması için. Yanında salata, yoğur, cacık gibi eşlikçiler ve tam tahıl ekmeği ya da pilav veya makarna tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

Hastalar doktor onayıyla oruç tutmalı

Dyt. Ülkü, Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve kalp damar hastalıkları gibi rahatsızlığı olan hastaların kendi tercihleriyle oruç tutmaları konusunda uyarırdı, "Hastaların mutlaka kullandıkları ilaçları veren doktorlara danışmaları gerektiğini onların onayıyla oruç tutmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.