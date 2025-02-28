Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

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Diyetisyen Demirel'den Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

ERZİNCAN - Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Kezban Demirel, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, "Besin çeşitliliğini ve porsiyon miktarını kontrol altına almayı başaran bireyler sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilir" dedi.

Ramazan'da beslenme uyarısında bulunan Diyetisyen Karadağ, "Uzun süren açlıklar sonrası iftar yaptığımız için iftarda ağır yiyeceklerden, yağda kızartılmış, çok yağlı ve hamur işi gibi yemeklerden uzak durmayı tavsiye ediyorum. Bu yemeklerin yerine daha sağlıklı yemekler tercih edilmeli. İftarda orucumuzu su, hurma ya da zeytinle açtıktan sonra ılık bir çorba içerek devam edilmeli. Çorbadan sonra mutlaka 10 veya 15 dakika ara verilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü uzun süre açlık sonrası yemek yemeye başlandığımız için midemizin sindirim yapması için zaman vermemiz gerekiyor.

"Hamur, işi gibi ağır tatlılardan uzak durulmalı"

Gün boyu açlıktan sonra kan şekerimiz belli bir seviye de seyrettiği için bir anda yüklenerek yediğimiz anda kan şekerimizin çok hızlı çıkmasına sebep olur. Bundan dolayı çorbadan sonra mutlaka 10 veya 15 dakika ara verilmesini öneriyorum. Sonrasında beslenmeye devam ederken her besin gurubunu içeren sağlıklı bir beslenme tabağı ile devam edilebilinir. İftardan 2 veya 2,5 saat sonra küçük bir ara öğün yapılmasını öneriyorum. Bunlar meyve, kuru yemiş, sütlü tatlı ve meyveli tatlılar gibi hafif öğün tercih edilir. Hamur, işi gibi ağır tatlılardan uzak durulmalı.

"İftar ve sahur arasında sıvı tüketimine dikkat edilmeli"

Sahurda çok ağır yiyecekler yerine kahvaltılık gibi daha hafif yiyecekler tercih edilmeli. Yumurta, süt, peynir, yoğurt ve yeşilliğinde mutlaka eklendiği tüm besin guruplarını içeren hafif bir öğün yapılmalı. Sahurda kete gibi sadece hamur içeren, karbonhidrat içeren yiyecekler yerine de mutlaka bütün besin guruplarını içeren bir tabak oluşturulmalı. Özellikle iftar ve sahur arasında sıvı tüketimine dikkat edilmeli. En az 2 litre su tüketilmeli, iftar ve sahur arası da 3 litreye tamamlanmalı." diye konuştu.

Ramazan ayı öncesi Ramazanda nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmek için Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyenine müracaat ettiğini belirten Funda Demirel, "Hocam nasıl beslenmem gerektiği konusunda çok önemli bilgiler verdi. Kendilerinden çok memnun kaldım. Bu konuda bilgi almak isteyen tüm vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezini öneriyorum" dedi.