Ramazan\'da Yöresel Ürünlere Talep Artıyor

Gaziantep'te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte üzüm pekmezi, bal ve tahin gibi yöresel ürünlere talep de arttı.

Sahur ve iftar sofralarının en güzel şekilde hazırlandığı, paylaşma ve yardımlaşmanın arttığı Ramazan ayı için sofraların olmazsa olmazı ve vazgeçilmezi yöresel yiyecekler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Vatandaşlar, sahur ve iftar sofralarında özellikle yöresel ve doğal ürünleri tercih ederken, esnafın da satışlardan memnun kaldığı görüldü.

Ramazan ayında yöresel ve doğal ürünlerin satışları artırırken, bu dönemde üzüm pekmezi, bal, Antep peyniri, hurma çeşitleri, kurutmalık, bakliyat ve kuruyemiş gibi ürünlerin satışları öne çıkıyor.

Tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Aydın Şenkaya, Ramazan ayında üzüm pekmezi, bal, Antep peyniri, hurma çeşitleri ile pekmez ile karıştırılan tahin satışlarının arttığını söyledi.

Ramazan ayında en çok sipariş edilen ve satılan ürünlerin özellikle temel gıda maddeleri olduğunu ifade eden Şenkaya, "Ramazan ayında ağırlıklı olarak pekmez, bal ve reçel gibi ürünler satılıyor. Havalar biraz soğuk geçtiği için bu tür ürünler insanı sıcak tutar. Bu tür ürünlerin kan yapıcı özelliği vardır ve aynı zamanda insanı gün içinde tok tutar. Bu ürünleri de özellikle yemek lazım. Özellikle pekmezin çok faydası var. Ramazan ayında tatlı türü ürünleri yemek lazım. Hurma çeşitleri de iyi satılıyor" dedi.

Alışveriş için çarşıya gelen vatandaşlardan Şehriban Nur Demir ise, "Gün içinde tok kalmak için bal ve pekmez ile diğer ürünlerden almaya geldik. Bal çeşitlerini tavsiye ettiler. Hurma, kuru üzüm ve bal ile pekmez tercih edilen ürünler oldu. Burada sağlıklı, doğal ve yöresel ürünler var. Gaziantep'in doğal ve yöresel ürünleri tarihi Almacı Pazarı'nda satıldığı için bizde buraya geldik. Bu çarşı çok güzel ve çokta memnun kaldık. Çok güzel ürünler var. Gayet sağlıklı yöresel ürünlerimiz var. Bu ürünleri tüketmekten de zevk alıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP