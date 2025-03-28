Recep Atmaca\'nın \'Ellerim Ceplerimde\' Adlı Yeni Kitabı Yayınlandı

Trakya Bölgesinde görev yapan Erzurum İspirli Elektrik elektronik yüksek mühendisi Recep Atmaca'nın son öykü-hikaye kitabı 'Ellerim Ceplerimde' okuyucularıyla buluştu.

Yaşamını Tekirdağ'da sürdüren; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görev yapan Recep Atmaca'nın ilk kitabı, 2021 yılında 'Pamuk İpliğine Bağlı' isimli şiir kitabı oldu. Elektrik Yüksek Mühendisi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Atmaca, 2023 yılında 'Leylek Han' isimli öykü kitabı yayımlandı.

Son kitabı 'ellerim ceplerimde'

İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve İstanbul Arel Üniversitesi yüksek lisans mezunu olan Şair, Yazar, Mühendis Recep Atmaca, son öykü-hikaye kitabı 'Ellerim Ceplerimde'yi yayımlamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyor. Yazdığı öykülerle hem insanı hem şehirleri hem olayları homojen bir şekilde işleyen genç yazarın kitapları tüm internet satış noktalarında bulunuyor.

Birçok edebiyat ve sanat dergisinde öyküleri yayımlanan Atmaca'nın belediye ve bazı kuruluşların düzenlediği yarışmalarda dereceleri bulunuyor. - ERZURUM