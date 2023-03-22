Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı oldu - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı oldu

22.03.2023 10:56

Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için başvuruda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı oldu

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için başvuruda bulundu.

Samsun'da babası tarafından Recep Tayyip ismi konulan genç, 14 Mayıs'ta AK Parti Samsun Milletvekili olmak için AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Samsun'dan milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin derdine derman olmak istediğini ve buna talip olduğunu söyledi.

"Şu an gelip tanışmak isteyenler oluyor"

İsminden dolayı kendisiyle tanışmak isteyen vatandaşların olduğunu belirten Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık olarak 10 senedir teşkilatlarda büyüdüm diyebilirim. Samsun'da lise teşkilatında, Rize'de üniversite teşkilatında, 2 senedir de aktif olarak Samsun il gençlik kolları yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyeliği yapmaktayım. Babamda burada Ak Parti ile beraber 2002 yılında teşkilatla tanıştı. Ondan beridir gelen bayrağı bizde devraldık. Elimizden geldikçe daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu bir öğrenciyim. Aynı zamanda teşkilatlarda yetişmiş bir birey olduğum için orada yetişen insanların böyle hayal ve hedefleri olduğunu düşünüyorum. Söylediğimde hepsi beni desteklediklerini ve arkamda olacaklarını belirttiler. Teşkilatlara mesaj olarak iletmiştik ve mesajları gönderdikten sonra bir kişi beni aradı. Dayı sanırım Cumhurbaşkanı olduğumu zannetmişti. Bir daha aradığında dayı ile teyitleştik ve öyle anlaştık. Cumhurbaşkanımızla Trabzon'da tanışmak vesile olmuştu. Geçen sene Şubat ayındaki programımıza kadar genelde insanlar benden kimlik göstermemi istiyorlar. Ama programdan sonra herkesin artık aşinalığı olduğu için artık kimlik mevzusunu biraz aştık. Şu an gelip tanışmak isteyenler oluyor. Biz yola çıkmakla mükellefiz, yolları kavuşturan Allah'tır. Biz 18-25 yaş kontenjanı referandum ile beraber seçme ve seçilme hakkı kazandık. Biz elimizden geldikçe gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek, gençliğin derdine derman olmak istiyoruz ve buna talibiz" dedi.

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.

Kaynak: İHA
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