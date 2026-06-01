Reis Çelik'in 'Kör Gece' dünya prömiyerine hazır

(İSTANBUL) - Berlinale'de 2012 yılında Kristal Ayı kazanan yönetmen Reis Çelik'in yeni filmi "Kör Gece", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapacak. Türkiye-Almanya ortak yapımı film, 12 Eylül darbesinin hemen sonrasında geçen hikayesiyle Altın Kadeh ödülü için yarışacak.

Yönetmen Reis Çelik'in yeni uzun metrajlı filmi "Kör Gece", haziran ayında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi. Dünya prömiyerini festival kapsamında gerçekleştirecek film, Altın Kadeh ödülü için yarışacak 12 yapım arasında yer alacak.

Türkiye'den Kaz Film ile Almanya'dan Neopol Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen film, siyah-beyaz estetiği ve tek mekanda geçen anlatımıyla Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık dönemlerden birine odaklanıyor. 90 dakikalık yapım, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen sonrasında geçen tek gecelik bir hikaye üzerinden baskı, korku ve dayanışma temalarını işliyor.

GECE ÜÇLEMESİNİN İKİNCİ HALKASI

"Kör Gece", Reis Çelik'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Gece Üçlemesinin ikinci filmi. Üçlemenin ilk halkası olan "Lal Gece", 2012 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Kristal Ayı En İyi Film Ödülü'nü kazanarak uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı. Çelik, her iki filmde de olayları tek bir gece içinde anlatarak bireysel ve toplumsal yüzleşmeleri görünür kılmayı amaçlıyor."

Yönetmen bu kez kamerasını, Türkiye tarihinin en ağır siyasal kırılmalarından biri olan 12 Eylül askeri darbesinin hemen sonrasına çeviriyor. Film, darbe sonrası gözaltılar, işkenceler, sokağa çıkma yasakları ve siyasi baskılar altında yaşamaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor.

BETONUN İÇİNDE SAKLANAN BİR HAYAT

Filmde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan sol görüşlü örgüt lideri Fatma'nın bir gecelik hayatta kalma mücadelesi izleyiciyle buluşuyor. Fırtınalı hava nedeniyle kaçış planı yarıda kalan Fatma, sahildeki yarım kalmış bir otel inşaatına sığınır. Burada ustabaşının eşi ve genç kızı Mizgin'le yolları kesişir. Ancak kısa süre sonra askerler ve istihbarat güçleri inşaat alanını kuşatır. Bir işçinin yardımıyla henüz beton dökülmemiş boş bir kolon kalıbının içine saklanan Fatma, gece boyunca yalnızca birkaç santimetre uzağında yapılan sorgulara ve baskılara tanıklık eder.

Şafak yaklaşırken kolonlara beton dökmek üzere gelen mikserin sesi duyulur. Fatma'nın hayatta kalması artık sessizliğe, dayanışmaya ve küçük bir çocuğun göstereceği cesarete bağlıdır. Politik gerilim ile oda dramasını bir araya getiren film, yarım kalmış bir inşaat alanını korkunun, hafızanın, ihanetin ve direnişin sembolik mekanına dönüştürüyor.

TÜRKİYE-ALMANYA ORTAK YAPIMI

Filmin oyuncu kadrosunda Özge Arslan, İştar Gökseven, Hacı Ali Konuk, Nilüfer Açıkalın, Aydın Orak, Mustafa Kaçar ve Yaren Şirin yer alıyor. Filmin yapımcılığını Türkiye adına Anıl Çelik ve Dilek Aydın, Almanya adına ise Jakob Zapf, Andrea Simml ve Tonio Kellner üstlendi. Müzikleri Hasan Yükselir tarafından hazırlanan filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Atılmış, sanat yönetmenliğini Ekrem Çelik yaptı. Kurguda ise Reis Çelik'e Michael Münch eşlik etti.

Sinemaya yönelmeden önce uzun yıllar gazetecilik ve fotoğrafçılık yapan Reis Çelik, filmlerinde toplumsal hafıza, adalet arayışı ve tarihsel kırılma noktalarına odaklanan anlatılarıyla tanınıyor. Yönetmenin filmografisinde "Işıklar Sönmesin", "Hoşçakal Yarın", "İnat Hikayeleri", "Mülteci", "Lal Gece", "F Tipi Film" ve "Ölü Ekmeği" gibi yapımlar yer alıyor.

1998 yapımı "Hoşçakal Yarın", Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikayesini sinemaya taşırken, "Lal Gece" çocuk yaşta evlilikler konusunu ele almış ve Berlinale'de Kristal Ayı kazanmıştı. Yönetmenin son dönem yapımlarından "Ölü Ekmeği" ise Anadolu'nun geleneksel kültürünü ve toplumsal dönüşümünü odağına almıştı.

Kariyeri boyunca 40'tan fazla uluslararası ödüle layık görülen Çelik; Berlin, Tokyo, Mar del Plata, Asya Pasifik, Kerala, Roma ve Atina gibi önemli festivallerden ödüllerle döndü. Yönetmen, Türkiye sinemasında politik hafıza ve insan hakları temalarını en istikrarlı biçimde işleyen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

ASYA'NIN EN PRESTİJLİ FESTİVALLERİNDEN BİRİ

1993 yılında kurulan Şanghay Uluslararası Film Festivali, Asya'nın en önemli sinema etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor. Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından akredite edilen festival, Cannes, Berlin ve Venedik ile birlikte dünyanın A sınıfı film festivalleri arasında yer alıyor.

"Kör Gece", dünya prömiyerini gerçekleştireceği Şanghay'da yalnızca yeni bir filmin tanıtımını değil, Türkiye sinemasının yakın tarihle yüzleşen güçlü anlatılarından birini de uluslararası izleyiciyle buluşturacak. Film, darbenin gölgesinde geçen tek bir gecenin hikayesi üzerinden hafıza ile unutma arasındaki mücadeleyi beyazperdeye taşıyor."