Bartın Üniversitesi (BARÜ) resmi hesabı üzerinden annesini kaybeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya için taziye mesaj yayımlandı.
Üniversitenin resmi hesabı üzerinden yayımlanan mesajda; "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın kıymetli annesinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Merhumenin cenazesi ise 23 Haziran 2025 tarihinde Elazığ'da öğle namazının kılınmasının ardından defnedildi. - BARTIN
Son Dakika › Yerel › Rektör Akkaya'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
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