Rektör Tabakoğlu, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Rektör Tabakoğlu, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

21.03.2022 18:17
Rektör Tabakoğlu, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ukrayna'daki savaş sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Edirne'deki KYK yurtlarına yerleştirilen Kırım Tatarlarını ziyaret ederek, imkanları ölçüsünde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ukrayna'daki savaş sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Edirne'deki KYK yurtlarına yerleştirilen Kırım Tatarlarını ziyaret ederek, imkanları ölçüsünde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Ziyaret kapsamında Kırım Tatarları ile görüşen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırım Tatarlarına destek olmak için Edirne'ye gelen Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı ile Balkan Yerleşkesi içerisinde yer alan KYK yurdunda bir araya geldi. Ziyareti sırasında Zümran Aracı'ya Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Zümran Aracı, "Yurtlara yerleştirilen soydaşlarımıza maddi manevi her türlü desteği sağlamak için bugün buradayız. Onların bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Edirne Valiliği'ne, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, İl Göç İdaresi'ne, Türk Kızılay Edirne İl Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, AFAD Başkanlığı'na, Yurt Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Kırım Tatar Türklerinin durumu hakkında bilgiler alan Rektör Tabakoğlu ise, "Trakya Üniversitesi olarak savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Kırım Tatar Türklerinin yanındayız. Soydaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Tüm imkanlarımızla her türlü desteği vermeye ve gereken çabayı göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Rektör Tabakoğlu, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

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Ukrayna, Rektör, Edirne, Kırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Tabakoğlu, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti - Son Dakika


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