Resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bilecik'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şeyma Şimşek, Beren Ünal, Ceren Sönmez dereceye girdi. Öğrencileri müftülük makamında karşılayan İl Müftüsü Ahmet Dilek, tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Öte yandan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü çerçevesinde şiir yarışmasının il finali de yapıldı. Müftü Bağcı başkalığında düzenlenen yarışma sonucunda; Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeliha Vardar Çolak, Bilecik Merkez Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ensar Bayrakçı ve Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Özbey oldu. - BİLECİK