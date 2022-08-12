Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika
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Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti

12.08.2022 11:07
Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'ta 4 kaymakamın görev yerleri değişirken, 1 vali yardımcısı ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'ta 4 kaymakamın görev yerleri değişirken, 1 vali yardımcısı ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine, Korkut Kaymakamı Oğuz Ocak Muş Bulanık Kaymakamlığına, Ardahan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik Muş Korkut Kaymakamlığına, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Trabzon Of Kaymakamlığına, Gaziantep Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram Malazgirt Kaymakamlığına, Hasköy Kaymakamı Kübra Demirer Erzurum Uzundere Kaymakamlığına, Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk Muş Hasköy Kaymakamlığına ve Adana Aladağ Kaymakamı Berker Çırak ise Muş Vali Yardımcılığına atandı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika

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