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Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Temalı Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Temalı Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Ressam Pınar Kuseyri'nin SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı 'Doğanın Nefesi' temalı resim sergisi, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Sergide 35 eser yer alırken, Kuseyri eserlerinde Uzakdoğu felsefesini ön plana çıkardığını belirtti. Gaziantep'te sergisine ilgi gösteren sanatseverlere teşekkür eden Kuseyri'nin sergisi, 12 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Pınar Kuseyri\'nin \'Doğanın Nefesi\' Temalı Sergisi Yoğun İlgi Görüyor
08.01.2024 - 16:34,
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Ressam Pınar Kuseyri'nin SANKO Sanat Galerisi'nde 2 Ocak 2024'te açtığı "Doğanın Nefesi" temalı resim sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Tuval üzerine karışık tekniklerle yapılan resimlerden oluşan sergide 35 eser yer alıyor.

Eserlerini "az çoktur" anlayışıyla yaptığını ve resimlerinde Uzakdoğu felsefesinin ön planda olduğunu belirten Kuseyri, "Sanatta mükemmel ve doğru yoktur, sanatçı sürekli doğayı ve yaşadığı yeri izlemeli ve kendini geliştirmelidir" dedi.

"Resimlerimde genellikle doğa, üzüm bağları, ağaçlar ve yaprakları çalışıyorum" diyen Kuseyri, şunları kaydetti: "Eserlerimde makro kadraj soyutlamalarıyla gözden kaçırdığımız detayları, duyguları soyutlamalar eşliğinde, renk vurgusuyla sunuyorum. Yağlı boya yanında, Japon felsefesi ve suluboya tekniğinde yine coğrafyaya özgü malzemelerle yaptığım resimlerimde kişisel belleğimi hatıralarıma ve doğaya yönelerek oluşturuyorum. Bir yaprak detayının ardında, koskocaman bir ormanı ve daha fazlasını hayal ettirmeyi izleyiciye bırakıyorum. Resimlerimdeki gibi akışta kalmayı katı ve karamsar olmamayı ve tesadüflere yer vermemeyi izleyiciyle paylaşıyorum."

Çok gelişmiş bulduğu Gaziantep'te sanatseverlerin sergisine ilgisinden duyduğu memnuniyeti "Sanatçı dostlarımızın yanı sıra, eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi'ne ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek dile getiren Kuseyri'nin sergisi, 12 Ocak 2024 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kuseyri, küçük yaşlarda halı ve kilim motifleri çizmeye başlamıştır. İlk ve orta eğitiminin ardından ekonomi eğitimi almıştır. 2001 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi hocalarından, desen dersleri alarak, kendini sanatsal olarak geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra pastel, suluboya, akrilik ve yağlıboya çalışmalarında bulunmuştur. Kuseyri, 2009 yılında, Japon suluboya resim sanatı derslerine başlamış ve en üst Dan (kur)'ı bitirip, bu konuda dersler vermiştir.

Sanatçı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünü, Yüksek Lisansını tezli ve "Onur Belgesi" alarak bitirmiştir.

Litografi, doğal kağıt yapımı, ecoprint baskı, seramik, heykel, cam füzyon, ahşap baskı, fotoğraf ve sanat tarihi eğitimleri alan Kuseyri, kişisel ve karma birçok sergiye katılmış, sanat tarihinde önemli yere sahip hocalarla birlikte uluslararası çalıştaylar ve sergilerde yer almıştır.

Çalışmalarını İstanbul ve Bodrum'daki atölyelerinde sürdüren Sanatçı resimlerinde, tuval, kağıt ve ahşap üzerine, mürekkep, akrilik ve yağlıboya kullanarak, tamamen spontane ve ekspresif (doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı) şekilde resim yapmaktadır. Herhangi bir görsel kullanmadan, fırça darbeleriyle, lekesel olarak çalışmaktadır.

Resimlerinde hafızasındaki görseller ve içinde yaşadığı doğadaki görüşlerimi yansıtmaktadır. Doğaya ait ne varsa, resimlerinde yer alan detaylardır.

Resim yapmak Sanatçının hayattaki amacıdır ve doğa, resimleri için sonsuz kaynak sunmaktadır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Temalı Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Temalı Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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