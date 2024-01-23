Ressam Reyhan Bozacı\'nın \'Zemheride\' adlı sergisi Kartal Belediyesi\'nde

Ressam Reyhan Bozacı'nın resim ve mum heykeli eserlerinin yer aldığı, 'Zemheride' adını taşıyan karma sergisi, Kartal Belediyesi'nin Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında sanatseverler ile buluştu.

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, ressam Reyhan Bozacı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta, Kartal Belediye Başkanı adına sanatçıya çiçek takdim eden Dilek Kars, ressam Reyhan Bozacı'yı ve çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirterek, sanatçının eserlerini Kartal Belediyesi çatısı altında sergiliyor olmalarından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Sanata ve sanatçıya olan desteklerinden dolayı başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sergide emeği geçen tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür eden Bozacı, Kartal Belediyesi'nde eserlerinin sergilenmesinin kendisi için de benzersiz bir tecrübe olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet eden Dilek Kars ve Deniz Şahin, sergi alanını sanatçı ile birlikte gezerek eserleri hakkında bilgi aldı.

40 ESER, SANATSEVERLERİN İLGİSİNİ BEKLİYOR

Sanatçı Reyhan Bozacı'nın 'Zemheride' adlı sergisinde tamamı yağlı boya olmak üzere 40 adet eser yer alıyor. Sergide aynı zamanda, sanatçının mum heykelleri de sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Sergi, 29 Ocak 2024 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında meraklılarını ağırlayacak.