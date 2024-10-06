Ressamdan Farkındalık Çağrısı - Son Dakika
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Ressamdan Farkındalık Çağrısı

Ressamdan Farkındalık Çağrısı

Azerbaycanlı Ressam Hatai Abdullayev, 'Başka cinayet olmasın' yazarak farkındalık oluşturdu.

06.10.2024 17:32
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Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı Ressam Hatai Abdullayev, büyük puntolarla duvara 'Başka cinayet olmasın' yazarak dilekte bulundu.

Azerbaycanlı Ressam Hatai Abdullayev, 9 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ın resmini çizdiği Atatürk Bulvarı üzerindeki duvara, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran resmini de farkındalık oluşturmak için çizmişti. Abdullayev aynı duvara, 'Başka cinayet olmasın' yazdı.

Ressam Abdullayev, "Bu duvarı temizlemişler ama güzel olmuş diyemiyor insan. Resmin etrafı açılmış sanki bir sürü resim yapılacakmış hissi uyanıyor orada. Bunu gören insanlar bana bir sürü mesajlar atıyorlar, 'Neden gidip Sıla bebeği çizmiyorsun diyorlar' ama bu durum beni çok üzüyor. Buraya yazdım. Bugünden itibaren umut ediyorum bir daha sapkınca cinayetlere şahit olmayız, umarım böyle kötü habere uyanmayız" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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