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Rize-Artvin Havalimanı'nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı

Rize-Artvin Havalimanı, 2023 yılında 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak 1 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı. 57 yaşındaki Emine Ataman, ailesine sürpriz yapmak için havalimanına gelirken kendisi de bir sürprizle karşılaştı. Rize Valisi ve Artvin Valisi tarafından karşılanan Ataman'a hediye takdim edildi. Havalimanı yetkilileri, 10 milyon yolcuyu da görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı\'nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı
22.12.2023 - 22:55,
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Rize- Artvin Havalimanı'nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı

Ailesine sürpriz için geldi, 1 milyonuncu yolcu hediyesi ile karşılaştı

RİZE - 2023 yılı içerisinde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşan Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

2023 yılında 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu olan 57 yaşındaki Emine Ataman kutlama ile karşılandı. Düzenlenen etkinlikte Ataman'ı Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Artvin Valisi Cengiz Ünsal birlikte karşıladı. Karşılamanın ardından kutlama programının yapılacağı alana geçildi. 1 Milyonuncu yolcuyu taşıyan uçağın personeli ve pilotuna da hediye takdimi edildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş cep telefonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu görüntülü arayarak görüşlerini vatandaşlara aktardı.

İlk takvim yılında bir milyonuncu yolcuyu karşıladıklarını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bugün keyifli bir gün, 3-4 ay önce ilk defa vali olarak havalimanına geldiğimizde havalimanı mülki amirimize yolcu sayımız kaç dediğimizde, 'bu sene 1 milyon bulacağız demişti' Bende O zaman 1 milyonuncu yolcuyu törenle karşılayalım teklifini yaptım. İlk takvim yılında 1 milyonuncu yolcuyu bugün misafir ediyoruz. 1 Ocak'tan itibaren havalimanı yolcumuzu karşılayan bir milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. O aslında ailesine sürpriz yapmış ama ona da sürpriz olmuş oldu. Bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır. Bu uçakta bugün yolcu olarak gelen her misafirimize çay hediye ettik " ifadelerini kullandı.

"İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allahuteala bize nasip etsin"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı bağlantı ile bağlandığı programda, 10 milyon yolcuyu da görmeyi istediklerini ifade eden, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya'dan selam gönderiyorum. Havalimanımı hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allahuteala bize nasip etsin" diye konuştu.

"Bugün Artvinimiz ve Rizemiz için büyük bir gün"

Havalimanının her yönden ayrıcalıkları bulunduğunu söyleyen Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Bugün Artvinimiz ve Rizemiz için büyük bir gün. Biraz evvel Rize Valimizle beraber bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman ablamızı karşıladık. İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek. Tabi Rize-Artvin havalimanının yapımı çok önemli. Ekonomik değer olmasının yanında ayrıca Türk mühendislik çalışmalarının kıymetli bir örneğidir. Havalimanımızın bölgemize katkısı çok büyük. Gerek insanımızın vakitten yakıta, trafik kazalarının azaltılmasından emisyon gazının düşürülmesine kadar birçok manada katkı sunuyor. Ayrıca dünyanın ve ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticari hayatına önemli katkıları bulunmaktadır. Nice milyonların katlanmasını diliyorum" dedi.

"Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti"

Ailesine sürpriz yapacakken kendisine bir milyonuncu yolcu sürprizi yapıldığını belirten Emine Ataman, "Benim annem babam yaşlı. Kız kardeşimde hastalanmış. Bende onu merak ettim. Bende kocama gidiyorum dedim. Daha yeni gelmişsin dedi. Bende olsun yine gideyim dedim. Biz 10 kardeşiz ve hiçbirine geldiğimi demedim. Bu sabah aradılar ama geleceğimi haber vermedim. Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti. Trabzon olsa gelemezdik ama buradan iniyorum 20 dakikaya Hemşin'e çıkıyorum. Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize-Artvin Havalimanı gelişimi çok kolaylaştırdı. Annem ve babam bana hastayım diye telefon eder. Önceden kardeş kardeşi arıyordu. Sen veya ben gidiyim diye" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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