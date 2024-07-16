Rize'de çay üreticileri çay fabrikasının düşük fiyatla çay almasını protesto etti - Son Dakika
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Rize'de çay üreticileri çay fabrikasının düşük fiyatla çay almasını protesto etti

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Rize Ziraat Odası ve çay üreticileri, Rize'de bir çay fabrikasının devletin yaş çay satın alım fiyatının altında çay almasını protesto etti. Çay üreticileri, fabrikanın üreticinin emeğini gasp ettiğini belirterek, düşük fiyatlarla çay alımının durdurulmasını talep etti.

16.07.2024 11:02
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)Rize Ziraat Odası ve çay üreticileri Rize'de özel bir çay fabrikasının, devletin yaş çay satın alım fiyatının altında üreticiden çay satın almasını protesto etti. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "17 TL olan fiyatın çok altında 12- 13 TL gibi fiyatlarda yaş çay alan özel bir çay fabrikası, üreticinin emeğini gasp ediyor" dedi.

Yaş çay sezonunun devam ettiği bu günlerde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), günlük kapasite alımlarını aştığı gerekçesiyle 50 kilo olan yaş çay alımını 30 kiloya düşürdüğünü açıklamıştı. ÇAYKUR'un bu kararının ardından özel çay fabrikaları ise devletin açıkladığı 17 liranın altında 12 liradan çay almaya başladı.

Yaşanan durum üzerine çay üreticileri ve Rize Ziraat Odası özel sektör çay fabrikasının önünde basın açıklaması yaparak, fabrikayı protesto etti. Açıklamayı okuyan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan şunları söyledi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi 17 TL olan taban fiyatı çok altında alımların olmasıdır. 13- 12 TL gibi fiyatlarda özel sektör üreticinin emeğini gasp ediyor. Burada Rizeli üreticiler olarak bu emek hırsızlığına karşı dik durabilmek için bugün burada bir protesto ve basın açıklaması düzenliyoruz. Bugün çok düşük alım fiyatı verenler yaklaşık 1 milyar TL'yi 100 tane özel sektör çay fabrikası cebine koymuş durumdadır. Rizeli'nin, Karadenizlinin cebinden ikinci sürgün itibarıyla 1 Milyar TL gitmiş durumdadır. Bugün bu ahlaksız taban fiyatı altındaki alımlara üreticilerimizle birlikte 'dur' diyeceğiz. 15 Temmuz'da bu halk sokaklara çıktı. Bu işletmeciler görevini devam ettirebilsinler diye. Devlet daimi olarak ilerlesinler diye. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Rize'de kıyım var. Özel sektör günlük üretimin üstünde olduklarını mazeret gösteriyor. 12 TL'ye çay aldığınız da işliyorsunuz da 16 TL'ye aldığınızda niye işleyemiyorsunuz? Üreticilerimize sesleniyoruz çaya 2 gün ara verelim. İşleyemiyorsan kapat kapını. 12 TL'ye çay almak ahlak dışıdır. Rizeli'ye ihanettir."

"Ben sermaye düşmanı asla değilim ama bunların yaptığı da terbiyesizlik"

Üreticiler de duruma tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Şuayip Toptan:  "Çayı kurtaracak olan sistem tektir. Bunların elinden kurtarmak için çayın esnafını bozmadan muhafaza edecek bir sistem lazım. Ben sermaye düşmanı asla değilim ama bunların yaptığı da terbiyesizlik"

Dursun Topaloğlu: "Bu insanlar yağmurda, çamurda sabahleyin kalkmışlar çaya girmişler sen 13 TL'ye bugün çay alıyorsun. O kadının emeğine yazık değil mi? O parayı sen alıp da cebine nasıl koyacaksın, onu nasıl yiyeceksin, Allah'tan Korkmuyor musunuz?"

Melahat Sarı: "Yani insanları perişan etmesinler kontenjan çok oldu, herkes bir nakliye tutuyor, arabayı tutuyor gidiyor. Yani kapının dibine çay vermek nerede? Gidip başka bir yere çay vermek nerede? Bir saatten fazla burada mağduruz yani. Ücretini de düşürmüşler şu andaki mağduriyetimizi görmesi lazım. Çay işini böyle bir sürü fabrika yaptı, işçi aldı nerede bunlar. Kontenjan olmasaydı güzel satılıyordu. Bir de özel sektör, şöyle tutturabildiğine hepsi farklı ücrete alıyor. Her şey de bir düzenleme oluyor da özel sektöre bir 'dur' diyemiyorlar mı?" şeklinde konuştu.

Rize\'de çay üreticileri çay fabrikasının düşük fiyatla çay almasını protesto etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de çay üreticileri çay fabrikasının düşük fiyatla çay almasını protesto etti - Son Dakika

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