Rize\'de doğalgaz çalışması mağduriyet yarattı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde mahalleye giden 2 ayrı yolda da doğalgaz çalışması olunca mahalle sakinleri mağdur oldu ve belediyeye tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Eriklimanı Mahallesinde belediye tarafından hizmet getirme amaçlı doğalgaz çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmayla mahalleye giden bir yol kapandı. Mahalle sakinleri ise alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı. Bu kez çalışma yapılan tamamlanmadan alternatif yolda da doğalgaz çalışmaları başlatılınca mahalle sakinleri evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Evlerinde hasta olan vatandaşlar acil durumlarda yoldan arabaların geçmesinde sıkıntı yaşamaya başladı. Bu durumun üzerine mahalle sakinleri de olaya tepki gösterdi. Derepazarı Belediyesi'ne tepki gösteren mahalle sakinleri bitmek bilmeyen çalışmaların bir an evvel tamamlanarak trafiğe açılmasını bekliyor.

"Hastamızı doğru düzgün götürüp getiremiyoruz"

Yolların kötü durumda olmasından ötürü mağdur olduklarını söyleyen Abdullah Demir "Biz mağduruz, yollarda sıkıntı çekiyoruz, yağmur yağdığı zaman çocuklar okula gidemiyor. Yolumuz kapandı. Hastamız var, hastamızı doğru düzgün götürüp getiremiyoruz. Benim annem hasta ve annemi, yeğenimin evine gönderdim. Ne olur ne olmaz oradan gidip gelmesi kolay olur diye. Burada yatalak hastamız var ve ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

"Bir tarafı düzeltmeden öbür tarafa geçmişler"

Mevcut yoldaki çalışma bitmeden yeni yolda çalışma başlatıldığını altını çizen Demir "İki taraftan yol kapatılmış. Bir tarafı düzeltmeden öbür tarafa geçmişler. En azından bir tarafı bitirip öbür tarafa başlasaydı ki kimse mağdur olmasaydı. İki tane yol var ikisi de iki taraftan kapanmış, iki tarafta da çalışma var. Burada şimdi yarım yamalak beton döktüler. Ambulans şoförü geliyor üstten zorla ve bir daha buraya gelmem diyor. Yatalak hastamız var ve eşi burayı kazmayın dedi. Yağmurlu havada hastamız rahatsızlandı. Ambulans geldi oradan aşağıya inemedi, zorlandı. Hep sıkıntı yaşıyoruz. Hemen hemen yedinci aydan beri buralar böyle" ifadelerini kullandı.

"Karmaşık işler yapmanın manası yok"

Doğalgazın getirilmesinin mahalle için büyük bir hizmet olduğunu da hatırlatan Demir kendilerini iki yolda da peş peşe yapılan çalışmaların mağdur ettiğini sözlerine ekleyerek "Tamam hizmet güzel ama en azından bir yeri bitir öyle diğer tarafa başla. Burayı kazıp, orayı kazıp, buradan girip, oradan çıkmak. Karmaşık işler yapmanın manası yok. İnsanları mağdur etmeye gerek yok. Hizmet veriyorlar hizmete lafımız yok. Eve erzak alacaksın caminin oradan 500 metre sırtında taşıyacaksın, odun yapıyorsun getireceksin eve yolu yarmışlar. Odunu dizdim yola, beş gün sonra iş makinasıyla beraber eve götürdüm. Hep bize eziyet. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Vatandaş bir yerden hastasını götürecek"

Bir yolun çalışmasının bitirilmeden diğerine başlandığını ve mağduriyetin buradan doğduğunu ifade eden Nihal Çakır, "Bizim iki tane yolumuz var. Yukarıdan gelen yol ve aşağıdan gelen yol. Aşağıdan gelen yolu yapıyorsan yukarıdan gelen yola dokunmayacaksın. Buradaki hizmeti bitireceksin, öyle yukarıdaki yola geçeceksin. Vatandaş nitekim bir yerden hastasını götürecek. Ben evime erzak alıyorum ve caminin oradan yürüyerek evime geliyorum. Aşağı yolu yaparken yukarı yolu bırakmış olsaydı ben evimin önünde inecektim arabayla. Haliyle bu yolu yapınca o yolu da yapmaya başladı" dedi.

"Yapılan hizmete karşı değiliz ama hizmeti doğru düzgün yapmak gerek"

Hizmetin yapıldığını ama doğru bir şekilde yapılmadığını sözlerine ekleyen Çakır "Hizmet yapılıyor ama hizmeti doğru bir şekilde yönlendiremiyorlar. Ben altı aydır evime araba ile gidemiyorum. Zamanında bu bölgeye çekiyordum arabayı. Şimdide caminin oraya çekiyorum. Arabayla evime geldiğim yok. Bir çay fabrikasının arabası buraya devrildi. Çay zamanı da bu yol böyleydi. Şimdi hala böyle. Diyeceksiniz ki evine doğalgaz gelecek bu bir hizmet. Yapılan hizmete karşı değiliz ama hizmeti doğru düzgün yapmak gerek. Bu yolu yapıyorsan yukarısı açık kalsın, yukarı yolu yapıyorsan bu yol açık kalsın. İleride yatalak hastamız var. Her gün ambulans ile gidip geliyor. Burası kapalı, orası kapalı. Ben geçen gün evime dozerin kepçesi ile gittim" dedi. - RİZE