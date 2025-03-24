Rize'de İmamoğlu'na Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rize'de İmamoğlu'na Destek Gösterisi

Geniş Video İzle

Rize'de CHP ön seçimlerinde 33 bin 579 oy kullanıldı. Vatandaşlar, İmamoğlu için yürüyüş düzenledi.

24.03.2025 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanlığında kurulan sandıklarda yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. Ön seçimlerde toplam 33 bin 579 oy kullandı.

CHP Rize İl Başkanlığında kurulan sandıklarda yurttaşlar oy kullanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Rize'li yurttaşlar ön seçimlerde toplam 33 bin 579 oy kullandı. CHP üyesi yurttaşlar 4 bin 154, oy kullanırken dayanışma için oy kullanan yurttaşların sayısı ise 29 bin 426 oldu.

Oy sayımının ardından CHP İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi buradan "Hak hukuk adalet", "Diplomasız Erdoğan", "Ssusma sustukça sıra sana gelecek", "Direne direne kazanacağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş Atatürk caddesinde bulunan Rize Kültür Merkezinin önünde sona erdi. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz burada yaptığı konuşmada şunlar söyedi:

"Tarihine geçen bir seçim oldu her görüşten insan her inançtan insan her  partiden insan bugün gelerek demokrasi için adalet için hukuk için Ekrem Başkan için her türlü baskılara karşı gelip oy kullandı ve dediler ki, biz Rizeliler olarak sizlerin baskısını kabul etmiyoruz, sizlerin adaletsizliğini kabul etmiyoruz, sizlerin hukuksuzluğunuzu kabul etmiyoruz, biz daha demokratik bir ülkede demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz, mağdur ediliyoruz  diyerek iktidara geldiniz kendinizin bin kat daha insanları mağdur ediyorsunuz. Ekrem Başkan'ın uğramış olduğu bu haksızlığa gösterilmiş olan bu yalanlara bu iftara rağmen biz diyoruz ki Rize'den Rize'nin meydanından Rize'nin tüm ilçelerinden biz Ekrem Başkan'ın yanındayız, biz demokrasiden yanayız biz hukuktan yanayız, biz hukuktan adaletten yanayız. Ekrem Başkan içeriden çıkana kadar Türkiye'ye adalet Türkiye'ye demokrasi gelene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, bu son yürüyüşümüz son miting imiz değil bundan sonra da bu mücadeleyi sürdürecek etkinliklerde çalışmalarda hep beraber olacağız, bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere hepinize saygılar ve sevgiler."

Gerçekleşen eyleme, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de katılarak destek verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Politika, İmamoğlu, Hükümet, Yerel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de İmamoğlu'na Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

10:58 Şişli Belediye Başkan yardımcıları, belediyeye kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti Şişli Belediye Başkan yardımcıları, belediyeye kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti
10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
16:26 MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
16:16 İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
16:13 Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
16:07 İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:26 İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 11:09:34. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de İmamoğlu'na Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement