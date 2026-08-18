Rize'de kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan köylülere jandarma müdahalesi: 4 gözaltı - Son Dakika
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Rize'de kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan köylülere jandarma müdahalesi: 4 gözaltı

Rize\'de kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan köylülere jandarma müdahalesi: 4 gözaltı
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Balıkçı Köyü'nde kafes balıkçılığı projesini yaklaşık 3 aydır protesto eden köylülere jandarma müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı. Milletvekili Ocaklı protestoculara destek verdi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Balıkçı Köyü limanı açıklarında Kuzuoğlu Grup tarafından faaliyete geçirilmek istenen kafes balıkçılığı projesine karşı yaklaşık 3 aydır "protesto nöbeti" tutan köy sakinlerine jandarma müdahale etti, 4 köylü gözaltına alındı.

Kafes balıkçılığı projesinin, geçim kaynakları olan deniz balıkçılığına engel olacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkan köylülerin, köy limanı açıklarına boş kafes yerleştirilmesi üzerine çadır kurarak başlattığı protesto nöbeti yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Köy limanına bu sabah jandarma kuvvetleri sevk edildi. Jandarma tarafından sabah 06.00 sıralarında köy sakinlerine müdahale edildi ve Hacer Kanbay, Ahmet Tafralı, İbrahim Oğuz ve Muhammet Yağcı adlı köylüler gözaltına alındı.

Bu sırada Kuzuoğlu gruba ait araçta bulunan kafes malzemeleri de liman yakınlarına getirildi.

Balıkçılar durumu YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'ya bildirdi. Limana gelen Ocaklı burada görevli Jandarma komutanına yapılanların hukuksuz olduğunu belirtti ve direnen balıkçılarla nöbet tutacağını ifade etti.

Ocaklı ayrıca Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile ilgili bakanlık yetkililerine ulaşamadığını kaydetti.

Balıkçı Köyü sakinlerine yönelik uygulamaları raporlamak üzere gelen İnsan Hakları Derneği Rize Temsilcisi Günay Karafazlı'nın da protestocuların bulunduğu alana girişi jandarma tarafından engellendi.

Karafazlı ile jandarma görevlilerinin tartışması üzerine Milletvekili Ocaklı araya girdi ve Günay Karafazlı kadınların nöbet tuttuğu alana gidebildi.

Öte yandan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da protestoculara destek vermek üzere bölgeye geldi.

Balıkçı Köyü limanında köylülerin ve jandarmanın bekleyişi sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan köylülere jandarma müdahalesi: 4 gözaltı - Son Dakika

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