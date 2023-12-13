 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu

Rize'de AFAD tarafından yürütülen 'Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi' kapsamında muhtarlar eğitimlere katılarak Destek AFAD Gönüllüsü kartı almaya hak kazandı.

Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu
13.12.2023 - 11:17,
Abone Ol

Rize'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde muhtarlar AFAD gönüllüsü oldu.

Rize'de AFAD tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarları eğitimlere katıldı. Rize'de toplamda 154 muhtarın eğitimlerini tamamlamasının ardından Destek AFAD Gönüllüsü kartı almaya hak kazandı. Kartları almaya hak kazanan muhtarlara katları dağıtıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

AFAD, Rize, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu - Son Dakika


12:04
Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu

Son Dakika
12:04 Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:17:04. #1.11#
SON DAKİKA: Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement