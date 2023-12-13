Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu

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TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil•
Rize'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde muhtarlar AFAD gönüllüsü oldu.
Rize'de AFAD tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarları eğitimlere katıldı. Rize'de toplamda 154 muhtarın eğitimlerini tamamlamasının ardından Destek AFAD Gönüllüsü kartı almaya hak kazandı. Kartları almaya hak kazanan muhtarlara katları dağıtıldı. - RİZE
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