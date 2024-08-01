Rizeliler, Cumhurbaşkanı'nın cami açıklamasını eleştirdi

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir cami açılacağı açıklamasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı, Rizeliye cami müjdesi vereceğine çay üreticisine bir müjde versin, emekliye bir müjde versin, çayın işlenme şekline bir müjde versin, fabrikalarını daha modern hale getirsin" değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Güneysu, "Rize şehir merkezimizde inşallah muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami (Merkez sahil cami) maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz" demişti. Rizeliler, Erdoğan'ın cami açıklamasını değerlendirdi.

"Cami değil çay üreticisine müjde verilsin"

Çay üreticisi Mustafa Papaker, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Rizeliye cami müjdesi vereceğine çay üreticisine bir müjde versin, emekliye bir müjde versin, çayın işlenme şekline bir müjde versin, fabrikalarını daha modern hale getirsin, daha hızlı şey olsun. Rizelinin tek geçim kaynağı çaydır. Cami sorununa gelince, sahil camisi orada bir deha gibi duruyor. Hepimiz onun temellerine çalışmış insanlarız. Camiyi gidip orada bir sahte raporlarla yıktırıp o araziyi başkasına peşkeş çekmek, şehrin göz girişinde gösteriş olarak bir bu ülkede hiç vergi vermeyen bir müteahhitte bir cami yaptırmak... Bunlar ahlak dışı konular, bu camiye kimse gitmez. Hiç bu ülkede vergi vermeyen bir en büyük müteahhide burayı peşkeş çekecektir, yazıklar olsun diyoruz. Sorunlara çare bulsunlar, emeklinin sorununa çare bulsunlar. Yani camiyle sadece Rize'nin değil, tüm Türkiye'nin gündemini değiştirmek istiyorlar. Yoksulluğu konuşturmayıp belediyelerin üzerinden yapıyorlar. Şimdi bir sigorta şeyleri çıkardılar. Bunlar zamanında yapılmadı mı? Türkiye'yi cahil, cehalet içerisinde olan bir yönetim yönetiyor."

"Benim için en güzel müjde okul müjdesidir"

Esnaf Yüksel Fener, "Benim için en güzel müjde okul müjdesidir, cami değil. Yeterince camimiz var şu anda camiye ihtiyacı yok. Olanlar zaten dolmuyor cuma hariç. Cuma günü de siyasilerin peşine gitmek için reklam için kılıyor çoğu insan. Çayın bu hale düşmemesinin, çayın tekrar ayağa kalkmasının müjdesini vermesini isterim. Bir de asgari ücretin, emeklinin aldığı maaşın yükseltilmesini isterim. Başka bir şey yok, bizim derdimiz geçim derdi, cami değil" dedi.

Harun Büyük, "Cami lazım neye göre lazım Rize'ye; millet dini öğrenmeyi öğrensin diye. Millet hep camiye mi gidecek, nasıl dolduracak? Şeyh Camisi yeterli değil, Sahil Camisi yeterli değil bence, onun projesi zaten doğru olmamış" dedi.

"Rize'de üreticilerin çektiği sıkıntılar gündeme gelmedi"

Çay üreticisi Tahsin Kambur, "Cami bir müjde değil. Rize'de zaten bir cami var, sıkıntımız yok, sonuçta amaç gündem değiştirmektir. Yani Rize'de üreticinin çektiği sıkıntılar, geldiği günün bir gün öncesini Hemşin'de bir çay yanması oldu, üretici çayı yaktı. Kotanın o gün kalkacağını herkes beklerken tekrar 30 kilodan devam ettiğini, yani üreticinin sıkıntıları yine aynı şekilde devam ediyor. Çay konusuna Cumhurbaşkanı hiç değinmedi, kendi açıklamalarını yaptı, gitti o şekilde, bende gündem değiştirmekti" ifadelerini kullandı.

"Özel Sektörde devlet desteği olmasa çayı 7 liraya kadar indirirler"

Ali Sarı, "Cami de ihtiyaçtır, fabrika da ihtiyaçtır. Gönül ister ki 9 bin ton mu çay günlük işliyor, bunu 15 bin ton işleyebilesin. Özel sektör de şunu yapabilir; diyelim ki başta Doğuş olmak üzere, özel sektörün başını çektiğinde fiyatı düşürmeye yönelik çok aşağılara indirmez. Mesela diyelim fiyatı 13 liraya kadar indiriyor, vatandaş satamıyor. Mecburiyetten 13 liraya iniyor, daha da indirirler. Burada, bak şimdi, devlet desteği olmasa onlar 7 liraya da indirirler, bu parayı hatta yok parasına bile satın alırlar çünkü adam dökecek onu. Şimdi o noktaya götürmeyelim. Cami mi yapalım, fabrika mı yapalım... O da yapılsın, o da yapılsın" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Ufuk Beşir, "Bence yeterince camimiz var ve içleri boş. Cami yaptıracağına daha sosyalleşmemiz adına gençlerin, insanların belediyelerin daha güzel projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Camilerin daha faydalı olacağını ben düşünmüyorum. Fazla cami, hepimize fazla, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de kendisini kurtaramayacak cami yaparak onu da söyleyeyim" ifadelerinde kullandı.