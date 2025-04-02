RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak - Son Dakika
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Yerel

RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak

RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin 'boykot' çağrılarıyla ilgili kanalları uyardı. Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.

02.04.2025 12:32
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, boykot çağrılarının milli ekonomiyi hedef aldığını belirterek, " Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"BOYKOTA DESTEK VERENLER TAKİP EDİLMEKTE"

Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı bir yayıncılığı teşvik etmeye devam edeceklerini kaydeden Şahin, Türkiye'nin güçlü medya yapısına dikkati çekerek, "Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.

Şahin, Türkiye'nin ortak değerlerine zarar vermek isteyenlerin her zaman kaybetmeye mahkum olacağını da dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

2 Nisan'daki boykot çağrısına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: İHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Politika, Türkiye, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Radyo, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Apple User:
    RTÜK,TÜİK siz ne karaktersiz kurumlar oldunuz. Maaşınızı Türkiye Ödüyor AKP değil !!! Haddinizi aşmayın… Türkiye Cumhuriyeti Devletini , Akp Cumhuriyeti şeklinde açıklamalar ile bölemezsiniz şerefinizi sorgulatmayın biz yüce TÜRK MİLLETİNE ! 750 7 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Boykot anayasal haktır. Haberiniz var mı ? 672 8 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Hayirdir...Bi bakanlık falan beklentin mi var habire yalakalık peşindesin. 619 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    vay hele hele hele kimler gelmis.. sen buralara nerelerden geldin.. ( kafani ahlak yoksunu dizi ve sabah kusaklarina yor doyecegim ama varsa ) dun aksam yazmistim iletisimci beyden sonra rtukcuyu bekliyorum diye aciklamaci heyetten.. cidden bu adama istedigini verin ya valla yoklamayi hic aksatmiyor.. simdi sira ya bas fisildayanlardan biri ya da takim elbiseli jon sozcude. 439 2 Yanıtla
  • 145353:
    size karşı 2 tane kanal var zaten, bide kanalları uyarıyoruz diyor, bakın dalganıza 252 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    RTÜK başkanı sana da gereği yapılır hiç merak etme ilk secimden sonra 240 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sanane kardeşim sanane .işine geleni yayınlayıp işine gelmediğini sansürletip yayın yapamazsın ...basın özgürlüğü denen birşey var . hanginiz yasalara uyuyorsunuz . hepiniz bozacının şahidi şıracısınız. .kuş kadar beyninizle ancak kendinizi kandırırsınız.Türk halkı bu numaralarınızı yemez 228 1 Yanıtla
  • h.m.633463:
    rutuk baskani bi sus len artik 10 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    boykota tabiki destek vereceğiz 7 1 Yanıtla
  • Salih Özel:
    Zamanında 2008 dedi o zaman boykot yapılınca nedense sesiniz çıkmadı ayık ol sonra bizde RTÜK destek verdiği kanalları izlemeyiz 5 1 Yanıtla
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