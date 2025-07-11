RTÜK Başkanı Şahin'den 'terörsüz Türkiye' mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA