RTÜK Başkanı Şahin, depremzede çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

RTÜK Başkanı Şahin, depremzede çocuklarla buluştu

RTÜK Başkanı Şahin, depremzede çocuklarla buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla buluştu. Şahin, Samandağ ilçesinde bulunan bir İlkokulu ziyaret ederek, depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokulda gerçekleştirilen 23 Nisan programına katıldı ve çocuklara hediyeler verdi. Şahin, depremzede çocuklarla birlikte olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, okulun devlet ve milletin el ele neler yapılabileceğini gösteren önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

23.04.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla buluştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, özel günde Samandağ ilçesinde bulunan bir İlkokulu ziyaret etti. Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü ve asrın felaketi sonrası inşa edilen ilkokulda gerçekleştirilen 23 Nisan programına katılan Şahin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Depremzede çocuklarla birlikte olmanın heyecanının yaşadığını dile getiren RTÜK Başkanı Şahin, "Kıymetli çocuklarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz şu anda heyecanını birlikte yaşadığımız bu güzel okulu bize sağlayan, bize bu okulu açan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben 1999 depremini yaşadım. Daha farklı şartlarda depremi atlattık. Allah'a çok şükür ailemizden kimseyi kaybetmedik. Her zaman söylüyorum bu okulu sadece okul olarak görmeyin. Bu okul devlet ve milletin el ele neler yapılabileceğini, STK'ların ve Sivil Toplum Örgütlerinin neler yapabileceğini gösteren aslında en önemli göstergelerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin hemen ardından deprem bölgesine gelerek okul için çalışmalara başladıklarını söyleyen BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, depremzede vatandaşlarla aynı acıları yaşadıklarını ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Samandağ, 23 Nisan, Deprem, Çocuk, Hatay, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı Şahin, depremzede çocuklarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:38 Atatürk Barajı’nda Martı Ölümleri İncelemeye Alındı Atatürk Barajı'nda Martı Ölümleri İncelemeye Alındı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin, depremzede çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement