RTÜK Başkanı Şahin, Medyanın 15 Temmuz'daki Rolünü Övdü - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin, Medyanın 15 Temmuz'daki Rolünü Övdü

RTÜK Başkanı Şahin, Medyanın 15 Temmuz\'daki Rolünü Övdü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Tenmuz'da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz" dedi.

12.07.2024 14:56
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Tenmuz'da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz" dedi.

RTÜK, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerin onur konuğu ise dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olan 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Başkan Vekili Orhan Karadaş, RTÜK Üyeleri İlhan Taşçı, Deniz Güçer, Nurullah Öztürk, Tuncay Keser, Necdet İpekyüz, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı yapan Turgut Aslan, kurum fuayesindeki 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Aslan, Üst Kurul çalışanlarına FETÖ gerçeğini de anlattı. Davetinden dolayı RTÜK yönetimine teşekkür edeı Aslan, kendisinin ana hedeflerden biri olma sebebinin FETÖ yapılanmasını silahlı terör örgütü olarak tespit edip raporlaştırdıktan sonra yargıya teslim etmesi olduğunu söyledi. Aslan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz kötü bir gün olarak başladı. 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Gazilerden birisi de benim. Şehitlerimiz sayesinde vatan kurtuldu. Onları unutmayacağız. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım. Özellikle Z kuşağına iyi anlatılmalı. Yaşananlar oyun değil, gerçeğin kendisi. Millet olarak güçlü olmak zorundayız. Emperyalizmin ülkemizi ele geçirme projelerine karşı uyanık olmalıyız. Dün aparat olarak FETÖ kullanıldı, yarın başkası olabilir. Amaç Türkiye'yi güçsüzleştirmek, ele geçirmek. Uyanık olmak zorundayız. Vermiş olduğu mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum."

Tedavi sürecinden sonra bilinci yerine gelince ilk sözlerinin "Başarılı oldular mı?" sorusu olduğunu vurgulayan Aslan, aldığı cevap karşısında "Demokrasi kazandı" tepkisi verdiğini söyledi. Darbe girişiminde başına sıkılan 2 kurşunla infaz edilmeye çalışılan Aslan, yüzde 1 yaşama ihtimaline rağmen kendisini bırakmayan doktorlarına ve ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"Destan yazan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, 15 Temmuz'un "bir milletin diriliş destanı" olduğuna dikkati çekti. "15 Temmuz destanını yazdıran şehit ve gazilerimizdir" diyen Şahin, FETÖ teröristlerine karşı kahramanca mücadele eden gazi Turgut Aslan'a teşekkür ederek, "15 Temmuz gecesi terör yuvası haline gelen karargaha kahramanca tek başına giden Turgut Aslan abimize şükranlarımı arz ediyorum. Çok fazla davet varken, bugün burada bizlerle olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Turgut abimiz şerefli gazi rütbesini aldıktan sonra hiç yanından ayrılmayan, yine bugün aramızda bulunan Nadire Hanımefendi'yi de hem takdir ediyorum, hem kendisine abimize iyi baktığı için teşekkür ediyorum. Her başarılı erkeğin arkasında kadın var derler, Turgut abimizin başarısının sırrı belli. 15 Temmuz'u kahramanlar yazdı ve kahramanlarımız anlatacak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Medyamız genel olarak o gün başarılı bir sınav verdi. Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Konferans anı fotoğrafının çekilmesiyle son bulurken, RTÜK çalışanları etkinliklerin son ayağında da Ankara'daki 15 Temmuz şehitliğini ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, 15 Temmuz, Radyo, Medya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı Şahin, Medyanın 15 Temmuz'daki Rolünü Övdü - Son Dakika

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