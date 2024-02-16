Rus ressam Yevgeni Lansere\'nin resimleri yapay zeka tarafından yorumlandı

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Bir rakibinin daha başını yedi

1922 yılında Ankara'ya gelerek Türkiye ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin gözlemlerini kağıda aktaran Rus ressam Yevgeni Lansere tarafından çizilen resimler, yıllar sonra yapay zeka tarafından tekrar yorumlanarak, Marmaris'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rusya-Türkiye ve Rus-Türk Halkı Dostluk ve Dayanışma Resim Sergisi, Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'de açıldı. Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko tarafından Marmaris'e getirilen sergide 1875-1946 yılları arasında yaşayan ve hayatının bir bölümünü Ankara'da geçiren Rus ressam Yevgeni Lansere'nin yapay zeka tarafından yeniden yorumlanan resimleri yer aldı.

Serginin açılışına, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummahan Kabaçam, Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve Marmaris'te yaşayan Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği üyeleri katıldı.

Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, açılışa katılanlara sergiyi gezdirerek, teker teker resimleri ve hikayelerini anlattı. Harp muhabiri olarak Kurtuluş Savaşı cephelerinde de yer alan Lansere'nin kara kalemle çizdiği resimlerin yapay zeka tarafından orijinallerine bağlı kalınarak tekrar çizilen renkli ve büyük versiyonları ilgiyle izlendi.

Sergide Lansere'nin hem çizimlerinden hem de anılarından oluşan "1922 Ankara Yazı" adlı kitabı da Doç. Dr. Sotniçenko tarafından katılımcılara tanıtıldı. Sergide ressamın cephede çizdiği Atatürk portresi ve yine cepheden insan manzaralarının yer aldığı çalışmaları da yer aldı.