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Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Destekliyor - Son Dakika
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Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Destekliyor

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, Ayşe Ünlüce'nin CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını desteklediğini açıkladı. Bingöl, muhalefetin başarılı olması için desteklerini sürdüreceklerini belirtti ve Saadet Partisi'nin Milli Görüş belediyeciliğini tanıtmak amacıyla taşra ilçelerinde ve büyükşehir meclisinde en az 5 meclis üyesi şartını ileri sürdüklerini söyledi. Bingöl, Ayşe Ünlüce ile bu konuyu görüşmek için randevu alacaklarını da belirtti.

12.01.2024 - 13:01,
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MELTEM KARAKAŞ

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, Ayşe Ünlüce'nin CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını destekledi. Bingöl, "Prensip olarak biz muhalefetin başarılı olması için desteğimizi sürdüreceğiz. Öncesinde de bir şey ifade etmiştim; biz Eskişehir'de Saadet Partisi'nin Milli Görüş belediyeciliğini de Eskişehir halkına tanıtmak amacıyla 2 tane metropol olmayan, taşra ilçelerinde ayrıca büyükşehir meclisinde de en az 5 tane Meclis üyemizin olmasını şart olarak ileri sürmüştük ama bunu bugüne kadar hiç gündeme getirmedik. Gelecek Partisi İl Başkanıyla beraber bu konuyu tartışacağız ve Ayşe Ünlüce hanımefendiden randevu alacağız" dedi.

Uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olarak görev yapan avukat Ayşe Ünlüce, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ünlüce'nin adaylığına dair konuşan Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, yerelde muhalefetin kazanması gerektiğini söyleyerek, büyükşehirde CHP'yi destekleyeceklerini ifade etti.

"MUHALEFETİN BAŞARILI OLMASI İÇİN DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Fesih Bingöl şunları söyledi:

"Hem Eskişehir'imiz için hem Ayşe Ünlüce için hayırlı olun. Saadet Partisi olarak ilkeler üzerinden hareket ediyoruz. Özellikle bu yerel seçimlerde muhalefetin yerel seçimlerde başarılı olmasını gönülden arzu ediyoruz. Bu anlamda CHP'de kimin aday olacağını çok önemsemiyoruz. Ayşe Ünlüce hanımefendi olabilirdi, başka biri olabilirdi. Prensip olarak biz muhalefetin başarılı olması için desteğimizi sürdüreceğiz. Öncesinde de bir şey ifade etmiştim. Biz Eskişehir'de Saadet Partisi'nin Milli Görüş belediyeciliğini de Eskişehir halkına tanıtmak amacıyla 2 tane metropol olmayan, taşra ilçelerinde ayrıca büyükşehir meclisinde de en az 5 tane Meclis üyemizin olmasını şart olarak ileri sürmüştük ama bunu bugüne kadar hiç gündeme getirmedik. Gelecek Partisi İl Başkanıyla beraber bu konuyu tartışacağız ve Ayşe Ünlüce hanımefendiden randevu alacağız. Kendisiyle bu konuyu görüşeceğiz.

"MUHALEFETİN KAZANMASINI ARZU EDİYORUZ"

Bu yerel seçimlerde ilkeler doğrultusunda muhalefetin kazanmasını arzu ediyoruz. Doğal olarak da CHP Eskişehir'de şu an belediyeleri kazanmaları anlamında ön sıralarda yer alan partidir. Biz büyükşehirde CHP'yi şartlarımızı sağlamak kaydıyla destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. İsimler üzerinden çok bunu değerlendirmedim. Ahmet Ataç Bey de olsaydı bu konuda desteğimizi sürdürürdük. Muhalefetin yerelde başarılı olması prensibiyle hareket ediyoruz. Ayşe Ünlüce hanımefendiyi de tanıyorum. Geçmişte ağır ceza hakimliği yapmış, avukat. Belediyede de 6 yıldan beri genel sekreter olarak görev yapmış. Dolayısıyla belediye işleyişini bilen birisi. Dolayısıyla burada onun hem aday gösterilmesi hem de kazanmasını canı gönülden arzu ederim."

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı, CHP\'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Destekliyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Destekliyor - Son Dakika


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