Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi

Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi

Eskişehir'de sabah namazında camilerde toplanan cemaat, Filistin'de katledilen masumlar için dua etti. Dualarda, yaralananların şifa bulması ve tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması istendi. İl Müftüsü Vekili ve diğer ilçe müftüleri de buluşmaya katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve tesbihat yapıldı.

02.06.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabah namazı buluşmasında eller Filistin için semaya kalktı.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Eskişehir'de de sabah namazında bütün camilerde, Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması için dualar edildi. Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükünu için eller semaya açıldı. Ziyapaşa Camii'nde yapılan sabah namazı buluşmasına ise İl Müftüsü Vekili Faruk Latifoğlu, İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin ve İsrafil İğde ile Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman katıldılar.

Programda İl Müftüsü Vekili Faruk Latifoğlu tarafından dua yapılırken, Çarşı Camii görevlileri Nihat Ünlü, Ali Osman Ersen ve Ziyapaşa Camii görevlileri Osman Eker, Yahya Bingöl tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve tesbihat yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Filistin, Cemaat, Müftü, Dünya, İnsan Hakları, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:32 Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’ye maliyeti Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement