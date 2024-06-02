Sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi

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Sabah namazı buluşmasında eller Filistin için semaya kalktı.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Eskişehir'de de sabah namazında bütün camilerde, Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması için dualar edildi. Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükünu için eller semaya açıldı. Ziyapaşa Camii'nde yapılan sabah namazı buluşmasına ise İl Müftüsü Vekili Faruk Latifoğlu, İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin ve İsrafil İğde ile Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman katıldılar.

Programda İl Müftüsü Vekili Faruk Latifoğlu tarafından dua yapılırken, Çarşı Camii görevlileri Nihat Ünlü, Ali Osman Ersen ve Ziyapaşa Camii görevlileri Osman Eker, Yahya Bingöl tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve tesbihat yapıldı. - ESKİŞEHİR