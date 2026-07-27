Sadık Kedi, Sahibi İçin Mezarda Bekliyor - Son Dakika
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Sadık Kedi, Sahibi İçin Mezarda Bekliyor

Sadık Kedi, Sahibi İçin Mezarda Bekliyor
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Aydın'da bir kedi, ölen sahibinin mezarının başında aylardır bekliyor. Vatandaşlar şaşkın.

Aydın'da yaşanan bir olay, "kedi gibi nankör" deyimini adeta çürüttü. Efeler ilçe merkezinde bir kedi, aylardır ölen sahibinin mezarının başında bekliyor. Mezarlık görevlilerinin dikkatini çeken kedinin, uzun süredir aynı mezarın başında yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Efeler ilçe merkezinde yaşayan 75 yaşındaki E.Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Yakınları, E.Y.'yi Kemer Mezarlığı'nın yeni açılan 82. Adası'ndaki bir mezara defnetti. Her gün onlarca cenazenin defnedildiği ve binlerce mezarın bulunduğu Kemer Mezarlığı'na gelen kedinin sürekli aynı mezarın başında yaşaması görevlilerin dikkatini çekti. Yapılan araştırmada, sevimli kedinin E.Y. tarafından beslendiği, sahibinin vefatının ardından ise kimsenin nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde mezarlığa gelerek burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

İlginç olay, mezarlığa gelen vatandaşların da dikkatini çekmeye başladı. Kemer Mezarlığı'na gidip olayı duyan pek çok kişi, yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra sahibinin mezarının başında bekleyen kediyi de görüp seviyor.

"Duyan, kulaklarına inanamayıp görmeye gidiyor"

Olayı duyunca çok şaşırdığını ve aylardır sahibinin mezarının başında bekleyen kediyi görmek için mezarlığa gittiğini belirten Aydınlı vatandaş Hakan Başlık, "Bir arkadaşımın cenazesi için gelmiştim. Bu olayı duyunca kedinin beklediği yere gittim. Gerçekten de bir mezarın başından hiç ayrılmadığını gördüm. Aylardır ölen sahibinin mezarının başında yatıyormuş. Kendisine su ve yem verdik. Gördüklerim karşısında adeta şoktayım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sadık Kedi, Sahibi İçin Mezarda Bekliyor - Son Dakika

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