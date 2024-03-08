Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2024-2029 projelerini tanıttı

TUNAKAN YILDIRIM
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 2024- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan projeleri için tanıtım toplantısı düzenledi. Burada konuşan Köse, "Belediyeciliğin sadece yol, asfaltı, çöp toplaması olmadığı, sosyal belediyeciliğin de yapılabileceği gösterildi. Yanlış eksiklerin sosyal medya belediyeciliği değil sosyal belediyecilik çünkü biz hiçbir şey reklam olsun diye yapmadık. Bunu Safranbolu'da yaşayan herkes biliyor. Bütün hizmetler dışarıdan satın alınan bir belediye değil, kendi bünyesinde üreterek hizmet halka götürülen bir belediye olduk" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mimar Elif Köse 2024-2029 seçim projelerini düzenlediği tanıtım toplantısında anlattı. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, il ve ilçe belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
"SAFRANBOLU'DA YAPILAN PROJE VE HİZMETLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"
AKP Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın, 'Elif Köse'nin çatısını kapattığı bir tane hizmet yok' sözlerine cevap veren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:
"Sayın Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın ifadeleri bizi üzdü. Ben Sayın vekilimizi Safranbolu'ya davet ediyorum. Oluşan oluşumlar yerinde görünüyor ve Belediye Başkanımızla açıklamalarda bulunmaya davet ediyorum. Herhalde kendisi yanlış bilgilendirildi. Geldiği zaman da haklılığımızı yerinde görecektir. Çankaya Parkı, İbrahim Ayhan Parkı, Hüseyin Karataş Parkı, Vişne Park, Aktif Yaş Alma Merkezi, Hayır Çarşısı, Han Arkası, Kreş ve daha birçok örnek. Somut sorunların yanında yaygın olan en önemli sorunlardan biri olan depremle ilgili konu burada Safranbolu Belediyemizle birlikte burada bir çalıştay ile gündeme getirdik."
8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü'nü de kutlayan Akay, "Günümüzün kadın kahramanları varsa bunlar sizlersiniz ve bu kahramanlardan biri de Belediye Başkanımız Elif Köse" diye konuştu.
"SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPTIK"
CHP Belediye Başkanı Adayı Elif Köse ise şunları söyledi:
"Belediyeyi kurumsal bir yapı haline getiriyoruz. Belediye bütçesini disipline ettik. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim uyguladı. Safranbolu'da yaşayan tüm halka adil ve eşit hizmet götürüldü. Belediyeciliğin sadece yol, asfaltı, çöp toplaması olmadığı, sosyal belediyeciliğin de yapılabileceği gösterildi. Yanlış eksiklerin sosyal medya belediyeciliği değil sosyal belediyecilik çünkü biz hiçbir şey reklam olsun diye yapmadık. Bunu Safranbolu'da yaşayan herkes biliyor. Bütün hizmetler dışarıdan satın alınan bir belediye değil, kendi bünyesinde üreterek hizmet halka götürülen bir belediye olduk. Kız çocuklarına rol model, kadınlarımıza umut olduk. Yatağa çocuklar aç girmesin diye mücadele ettik. Makam araçlarını yenilemek yerine otobüslerimizi ve çöp araçlarımızı yeniledik. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen çalışanlarımızı ezdirmedik. Biz binaya değil, betona değil insana yatırım yaptık. Belediyenin bütçesi ile bir çatıyı kapatmış olabiliriz belki ama birçok insanın gönlünde taht kurduk. Elif Köse ve ekibi ne yapmadı diye sorarsanız çalmadı, çalmadı, israf etmedi. Elif Köse ve ekibi, yandaşları zengin etmedi. Emekliyi zor durumda bırakmadı. Biz her zaman Safranbolu halkının yanında olduk. Onların ihtiyaçlarını önceledik, o yüzden biz de sosyal belediyeciliği bu bölgeye tanıttık."
Son Dakika › Yerel › Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2024-2029 projelerini tanıttı - Son Dakika
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